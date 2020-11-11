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Спорт

Грозил срок: футболист «Реала» откупился от тюрьмы за 30 тысяч евро

14:02 11 ноября 2020
Лука Йович и София Милошевич

Нападающий «Реала» и сборной Сербии Лука Йович, у которого в августе родился второй сын, избежал тюремного срока за злостное нарушения карантина во время пребывания в родном Белграде в марте.

По информации kurir. rs, футболист достиг соглашения с прокуратурой о выплате штрафа в размере 30 тысяч евро, хотя ему грозило шесть месяцев заключения.

Напомним, что Йович прилетел в Сербию из Испании уже после начала карантина и должен был находиться в изоляции на протяжении 14 дней. Однако вскоре после возвращения на родину форвард с размахом отмечал в центре Белграда день рождения своей беременной подруги Софии Милошевич и был задержан полицией.

С собой у Йовича был документ от врачей «Реала», в котором было сказано, что футболист дважды сдал отрицательный тест на коронавирус. Однако в аэропорту Белграда Йович подписал документ, в котором согласился соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

В сентябре София родила Луке сына

Кстати, серб после перехода из немецкого «Айнтрахта» в «Реал» за 60 млн евро раз за разом попадает в скандальные ситуации. Так, к примеру, во время «самоизоляции» на родине Лука упал со стены и сломал лодыжку, а затем, будучи в гипсе, устроил гулянку с друзьями, несмотря на правила строго карантина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лука Йович сделал предложение своей подруге — сербской модели Софии Милошевич.

Фото Instagram

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