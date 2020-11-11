Титулованный футболист, игравший на Евро с пересаженной почкой, отсудил у врачей миллионы

Экс-форвард «Вердера» и сборной Хорватии 40-летний Иван Класнич, перенесший три операции по пересадке почки, спустя 12 лет выиграл судебное дело у бывших врачей немецкого клуба и получит 4 млн евро компенсации, сообщает sportbild.de.

В 2008 году родившийся в Германии (в семье хорвата и боснийки) футболист подал в суд на врачей своего бывшего клуба «Вердера» за позднюю диагностику заболевания почек. Класнич потребовал в суде от врача бременской команды Гетца Димански, а также терапевтов Манджу Гуха и Германа Хольцхютера (он уже умер) 10 миллионов евро компенсации. Судебные тяжбы длились целых 12 лет, и в итоге экс-форварду сборной Хорватии, по информации Sport Bild, в конце ноябре выплатят 4 млн евро.

Отметим, что впервые диагноз «почечная недостаточность» был поставлен Ивану Класничу еще в 2007-м. В том же году ему провели две операции по пересадке почки. Первым донором стала мать футболиста, но ее орган организм Ивана отторг. Вторым донором был отец, и эта операция оказалась успешной. В сентябре 2016 года у Ивана, завершившего карьеру в 2013-м, вновь возникли проблемы с почками, и в октябре 2017-го ему третий раз провели трансплантацию органа.

В течение клубной карьеры Класнич выступал за немецкие «Санкт-Паули», «Вердер» (вместе с украинцем Виктором Скрипником) и «Майнц», французский «Нант» и английский «Болтон». Нападающий — чемпион Германии, обладатель Кубка страны и Кубка немецкой лиги. В 2008 году форвард, забивший в 41 матче за сборную Хорватии 12 мячей, стал первым в истории игроком с пересаженной почкой, который вышел на поле в матче финальной части чемпионата Европы (забил на Евро-2008 два мяча!)

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Фото ФК «Вердер», picture alliance / nordphoto

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