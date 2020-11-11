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Спорт

Доверили украинкам: впервые матч Лиги наций проведет женская бригада судей

15:02 11 ноября 2020
Екатерина Монзуль

Впервые в истории матч мужских футбольных сборных проведет полностью женская бригада судей. Украинская! Арбитром намеченного на 14 ноября поединка Лиги наций в дивизионе D Сан-Марино — Гибралтар назначена лучшая женщина-арбитр мира 2015 года 39-летняя Екатерина Монзуль. Харьковчанке призваны помогать Александра Ардашева из Киева и луганчанка Марина Стрелецкая (резервный рефери — Анастасия Романюк из Ивано-Франковска), сообщает официальный сайт УЕФА.

Александра Ардашева, Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая

Отметим, что ранее француженка Стефани Фраппар была арбитром матча Лиги наций Мальта — Латвия (1:1), но в состав ее бригады входили мужчины.

Напомним, что Монзуль, которая по образованию — архитектор-градостроитель, работает на международных матчах с 2005 года. В 2015-м Екатерина обслуживала финал чемпионата мира среди женщин между США и Японией (5:2), а годом ранее — решающий поединок женской Лиги чемпионов между шведским «Тюресе» и немецким «Вольфсбургом» (3:4).

Кстати, в этом году именно Монзуль и ее помощницам доверили финал Кубка Украины «Динамо» — «Ворскла» (1:1, по пенальти — 8:7).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Екатерина Монзуль удалила с поля Сергея Сидорчука в дерби «Динамо» — «Шахтер».

Фото uaf.ua

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