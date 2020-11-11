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Спорт

Футболист-неудачник за пять минут четырежды попал в каркас ворот: забавное видео

19:22 11 ноября 2020
Эли Эльбаз

Нападающий клуба второго израильского дивизиона «Секция» (Нес-Цион) Эли Эльбаз смело может претендовать на звание самого невезучего футболиста. Выйдя на замену в поединке чемпионата страны против «Хапоэля» из Квар-Шалема, 28-летний форвард умудрился в течение пяти минут (с 83-й по 88-ю) четырежды (!) проверить на прочность перекладину и штангу ворот соперника, сообщает Eurosport.

Благо, победный гол команда Эльбаза, который в семи встречах сезона отыграл всего 23 минуты, забила раньше, и промахи нападающего на итог поединка не повлияли (1:0). Но в синагогу горе-бомбардиру сходить не мешало бы в любом случае…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Мехелена» Астер Вранкс поразил диким промахом по пустым воротам.

Фото ФК «Секция»

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