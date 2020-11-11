Германия перед поединком с Украиной победила чехов: видеообзоры товарищеских матчей

В среду, 11 ноября, национальные сборные Европы в рамках подготовки к заключительным поединкам групповой стадии Лиги наций провели товарищеские матчи. В частности, свои силы проверили соперники команды Андрея Шевченко — Германия, Швейцария и Испания. Да и сама сборная Украины прошла испытание в Польше.

Товарищеские матчи

11 ноября (среда)

Польша — Украина — 2:0 (Пентек, 41, Модер, 62). На 11-й минуте Ярмоленко (Украина) не реализовал пенальти.

Германия — Чехия — 1:0 (Вальдшмидт, 13).

Нидерданды — Испания — 1:1 (ван де Беек, 47 — Каналес, 19).

Бельгия — Швейцария — 2:1 (Батшуайи, 49, 70 — Мехмеди, 13).

Турция — Хорватия — 3:3 (Тосун, 23, с пенальти, Тюрюч, 41, Ундер, 58 — Будимир, 32, Брекало, 53, Пашалич, 56).

Франция — Финляндия — 0:2 (Форсс, 29, Валакари, 31).

Румыния — Беларусь — 5:3 (Митря, 11, Марин, 20, с пенальти, Неделчару, 31, 55, Пушкаш, 44 — Кендиш, 63, Бахар, 80, Климович, 90+2). На 83-й минуте Яблонский (Беларусь) не реализовал пенальти.

Дания — Швеция — 2:0 (Винд, 61, Бах, 74).

Италия — Эстония — 4:0 (Грифо, 14, 75, Бернардески, 27, Орсолини, 86).

Португалия — Андорра — 7:0 (Нету, 8, Паулиньо, 29, 61, Санчеш, 56, Гарсия, 76, в свои ворота, Криштиану Роналду, 85, Жоау Фелиш, 87).

Переболевший коронавирусом Криштиану Роналду забил свой 102-й мяч за сборную Португалии. Ддя повторения мирового рекорда иранца Али Даеи (109 голов) форварду «Ювентуса» осталось всего семь раз поразить ворота соперников чемпиона Европы.

Албания — Косово — 2:1 (Балай, 31, Узуни, 65 — Мурики, 85, с пенальти).

Греция — Кипр — 2:1 (Цолис, 8, Якумакис, 17 — Илиа, 58).

Черногория — Казахстан — 0:0.

Остальные спарринги принесли такие результаты: Литва — Фарерские острова — 2:1 (Сиргедас, 42, Казлаускас, 45+1 — Ватнхамар, 90+2), Мальта — Лихтенштейн — 3:0 (Мифсуд, 5, Борг, 20, Фарруджа, 84), Сан-Марино — Латвия — 0:3 (Бролли, 32, в свои ворота, Дубра, 71, Гутковскис, 78), Болгария — Гибралтар — 3:0 (Цветков, 6, Йомов, 14, Илиев, 45), Люксембург — Австрия — 0:3 (Траубер, 61, Грбич, 83, Визингер, 90+3) и Словения — Азербайджан — 0:0.

К слову, товарищеская встреча Норвегия — Израиль была отменена по решению норвежских властей. За день до игры один из футболистов сборной Израиля сдал положительный тест на коронавирус и отправился на самоизоляцию вместе с двумя другими игроками, которые находились в контактной группе. Глава муниципалитета Осло разрешил проведение поединка, однако министерство здравоохранения Норвегии рекомендовало не проводить встречу. Федерация футбола Норвегии последовала рекомендации минздрава и отменила матч.

Напомним, что сборная Украины 14 ноября в Лейпциге сыграет в рамках Лиги наций против Германии, а 17 ноября в Люцерне — против Швейцарии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире 12 ноября финальные поединки плей-офф отбора к Евро-2020.

Фото Twitter DFB

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