Германия – Украина: прогноз букмекеров на матч Лиги наций

В cубботу, 14 ноября, сборная Украины, потерпевшая в спарринге с Польшей на Силезском стадионе в Хожуве «сухое» поражение (0:2), в Лейпциге на «Ред Булл Арене» проведет матч Лиги наций против команды Германии (начало — в 21:45).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ГЕРМАНИЯ — УКРАИНА

Ранее соперники встречались друг с другом семь раз. Украина пока ни разу не побеждала грозного оппонента, трижды сыграв вничью и четыре раза уступив (разница мячей — 6:14). При этом домашний матч в рамках нынешней Лиги наций завершился для «желто-синих» минимальным поражением — 1:2 (Малиновский, 76, с пенальти — Гинтер, 20, Горецка, 49).

В предстоящей игре аналитики букмекерских контор видят явным фаворитом бундестим, принимая ставки на успех каждого из соперников с такими коэффициентами.

«Фаворит спорт»: победа Германии — 1,35, ничья — 5,80, выигрыш Украины — 8,40.

«Париматч»: победа Германии — 1,32, ничья — 5,80, выигрыш Украины — 9,60.

1xBet: победа Германии — 1,33, ничья — 5,65, выигрыш Украины — 8,50.

«Марафон»: победа Германии — 1,32, ничья — 5,65, выигрыш Украины — 8,70.

William Hill: победа Германии — 1,28, ничья — 5,00, выигрыш Украины — 9,50.

Напомним, что в другом матче группы элитного дивизиона Лиги наций 14 ноября команда Швейцарии примет в Базеле лидера группы — сборную Испании.

Положение команд после четырех туров: 1. Испания — 7; 2. Германия — 6; 3. Украина — 6; 4. Швейцария — 2.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Германия минимально обыграла Чехию в товарищеском матче.

Фото uefa.com

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