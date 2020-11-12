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Спорт

Где и когда смотреть онлайн Германия – Украина: расписание трансляций матчей Лиги наций

12:03 12 ноября 2020
Украина&nbsp;— Германия

В субботу, 14 ноября, сборная Украины проведет поединок 5-го тура элитного дивизиона Лиги наций. В Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» подопечные Андрея Шевченко встретятся с командой Германии (начало — в 21:45).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ГЕРМАНИЯ — УКРАИНА

К очному противостоянию соперники подходят, имея одинаковое количество очков — по шесть. Подопечные Йоахима Лева при этом не потерпели ни одного поражения, один раз выиграв (у Украины в Киеве — 2:1) и трижды сыграв вничью (с испанцами — 1:1, а также со швейцарцами — 1:1 и 3:3), в отличие от команды Андрея Шевченко, имеющей два поражения (кроме бундестима еще от Испании — 0:4) и две победы (над Швейцарией — 2:1 и Испанией — 1:0).

В прямой трансляции матч Германия — Украина покажут в 21:45 телеканалы «Украина» и «Футбол 1». Кроме того, на специализированном канале эксперты в студии программы «Главная команда» перед началом встречи на «Ред Булл Арене» (в 20:30), в перерыве и после финального свистка обсудят события на стадионе в Лейпциге. Также прямой эфир из Германии запланирован на телеканале «Матч!» (Россия).

Лига наций. 5-й тур

14 ноября (суббота)

Мальта — Андорра 16:00 «Футбол 2»

Сан-Марино — Гибралтар 16:00 «Футбол 3»

Азербайджан — Черногория 19:00 «Футбол 2»

Кипр — Люксембург 19:00 «Футбол 3»

Украина — Германия 21:45 «Украина», «Футбол 1», «Матч!»

Швейцария — Испания 21:45 «Футбол 2»

Португалия — Франция 21:45 «Футбол 3»

15 ноября (воскресенье)

Северная Македония — Эстония 16:00 «Футбол 2»

Словакия — Шотландия 16:00 «Футбол 1»

Нидерланды — Босния и Герцеговина 19:00 «Футбол 1»

Уэльс — Ирландия 19:00 «Футбол 2»

Турция — Россия 19:00 «Футбол 3»

Италия — Польша 21:45 «Футбол 2»

Австрия — Северная Ирландия 21:45 «Футбол 3»

Бельгия — Англия 21:45 «Футбол 1»

Напомним, что в поединке заключительного тура Лиги наций сборная Украины (17 ноября, 21:45) сыграет на выезде с командой Швейцарии (в пятом туре подопечные Владимира Петковича играют дома против Испании).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры дали свои прогнозы на поединок Германия — Украина.

Фото UEFA

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