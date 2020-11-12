Где и когда смотреть онлайн Германия – Украина: расписание трансляций матчей Лиги наций
В субботу, 14 ноября, сборная Украины проведет поединок 5-го тура элитного дивизиона Лиги наций. В Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» подопечные Андрея Шевченко встретятся с командой Германии (начало — в 21:45).
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ГЕРМАНИЯ — УКРАИНА
К очному противостоянию соперники подходят, имея одинаковое количество очков — по шесть. Подопечные Йоахима Лева при этом не потерпели ни одного поражения, один раз выиграв (у Украины в Киеве — 2:1) и трижды сыграв вничью (с испанцами — 1:1, а также со швейцарцами — 1:1 и 3:3), в отличие от команды Андрея Шевченко, имеющей два поражения (кроме бундестима еще от Испании — 0:4) и две победы (над Швейцарией — 2:1 и Испанией — 1:0).
В прямой трансляции матч Германия — Украина покажут в 21:45 телеканалы «Украина» и «Футбол 1». Кроме того, на специализированном канале эксперты в студии программы «Главная команда» перед началом встречи на «Ред Булл Арене» (в 20:30), в перерыве и после финального свистка обсудят события на стадионе в Лейпциге. Также прямой эфир из Германии запланирован на телеканале «Матч!» (Россия).
Лига наций. 5-й тур
14 ноября (суббота)
Мальта — Андорра 16:00 «Футбол 2»
Сан-Марино — Гибралтар 16:00 «Футбол 3»
Азербайджан — Черногория 19:00 «Футбол 2»
Кипр — Люксембург 19:00 «Футбол 3»
Украина — Германия 21:45 «Украина», «Футбол 1», «Матч!»
Швейцария — Испания 21:45 «Футбол 2»
Португалия — Франция 21:45 «Футбол 3»
15 ноября (воскресенье)
Северная Македония — Эстония 16:00 «Футбол 2»
Словакия — Шотландия 16:00 «Футбол 1»
Нидерланды — Босния и Герцеговина 19:00 «Футбол 1»
Уэльс — Ирландия 19:00 «Футбол 2»
Турция — Россия 19:00 «Футбол 3»
Италия — Польша 21:45 «Футбол 2»
Австрия — Северная Ирландия 21:45 «Футбол 3»
Бельгия — Англия 21:45 «Футбол 1»
Напомним, что в поединке заключительного тура Лиги наций сборная Украины (17 ноября, 21:45) сыграет на выезде с командой Швейцарии (в пятом туре подопечные Владимира Петковича играют дома против Испании).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры дали свои прогнозы на поединок Германия — Украина.
Фото UEFA56
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