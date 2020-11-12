Восемь футболистов «Динамо» вылечились от COVID-19, еще четыре — заразились

По-прежнему остается не простой ситуация с коронавирусом в киевском «Динамо», которое в последнем туре УПЛ было разгромлено «Шахтером» (0:3). К счастью, целая группа переболевших игроков уже сдала отрицательные тесты на COVID-19, в то же время в лагере «бело-синих» зафиксированы четыре новых случая заражения.

«Игроки киевского «Динамо», которые не задействованы в национальных сборных, прошли очередной тестирование на COVID. С радостью сообщаем, что восемь футболистов первой команды, которые ранее были инфицированы, получили отрицательные результаты. Это Денис Бойко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Бэлуцэ, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуэлунд.

К сожалению, появились новые случаи положительных результатов тестирования. Это Александр Андриевский и Артем Шабанов. Кроме того, вернулся из расположения молодежной сборной Украины Руслан Нещерет, чей тест также дал положительный результат. Также подтвердился положительный тест Дениса Попова.

Все инфицированные игроки «Динамо» чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции. Желаем нашим парням крепкого здоровья и скорейшего выздоровления!" — говорится в сообщении на официальном сайте ФК «Динамо».

Судя по всему, также продолжают оставаться на самоизоляции Шепелев, Леднев, Гармаш и Супряга. Кроме того, травмированы Бурда, Тымчик и новичок команды Костевич.

Напомним, что в ближайших поединках подопечные Мирчи Луческу сыграют в премьер-лиге на поле «Ингульца» (21 ноября) и примут в Лиге чемпионов «Барселону» (24 ноября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что участник Лиги чемпионов «Зальцбург» из-за коронавируса всей командой ушел на карантин.

Фото ФК «Динамо»

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