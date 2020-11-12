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Спорт

Страницу украинской олимпийской чемпионки в Facebook взломали

13:04 12 ноября 2020
Елена Пидгрушная

Чемпионка Олимпийских игр-2014 в эстафетной гонке, знаменитая биатлонистка сборной Украины Елена Пидгрушная, откровенно рассказавшая недавно о разводе с мужем, сообщила, что ее аккаунт в Facebook взломан и заблокирован.

«Моя страница в „Фейсбуке“ взломана и заблокирована. Если от моего имени вы получите странные сообщения или комментарии не реагируйте на них, пожалуйста. Возможно когда-то моя страница вернется ко мне», — написала 33-летняя Елена Пидгрушная в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что олимпийская чемпионка Вита Семеренко заразилась коронавирусом и после выздоровления отправилась на сбор команды в Австрию.

Фото Андрея Шкварко

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