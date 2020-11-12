Криштиану Роналду тепло поздравил младшую дочь с днем рождения

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, забивший накануне свой 102-й мяч за национальную команду, опубликовал трогательное послание своей младшей дочери Алане Мартине, которой 12 ноября исполнилось три года.

«Спасибо, что пришла в нашу жизнь и наполнила ее светом своей улыбки. С днем рождения, моя принцесса Алана. Папа тебя любит», — написал Криштиану Роналду в Instagram под фото сияющей улыбкой Аланы с многочисленными подарками.

Напомним, что Алана Мартина — совместный ребенок Роналду и его возлюбленной Джорджины Родригес. Кроме того, пара воспитывает еще трех детей, выношенных суррогатными матерями, — 10-летнего Криштиану Роналду-младшего, а также 3-летних близнецов Еву и Маттео.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что переболевший Криштиану Роналду раскритиковал тестирование на коронавирус.

Фото Instagram

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