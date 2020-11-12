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Спорт

Победный гол экс-звезды «Шахтера» принес его команде титул чемпиона Китая

17:17 12 ноября 2020
Алекс Тейшейра

Пятикратный чемпион Украины в составе «Шахтера» бразилец Алекс Тейшейра, за переход которого китайский «Цзянсу Сунин» в 2016 году заплатил 50 млн евро, завоевал свой первый трофей в Поднебесной.

Гол 30-летнего бразильца принес его клубу, основанному в 1994 году, первый в истории титул чемпиона Китая. В решающем противостоянии «Цзянсу Сунин», возглавляемый румынским специалистом Космином Олариу, одолел по сумме двух встреч титулованный «Гуанчжоу Эвергранд», который тренирует обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро.

В первом матче на своем поле команда из Гуанчжоу довольствовалась ничьей (0:0), а вот в ответном поединке 12 ноября, играя весь второй тайм в большинстве, смогла добыть сенсационную победу в гостях — 2:1 (Мартинс, 45+3, Тейшейра, 47 — Шихао, 61).

Отметим, что Алекс Тейшейра добыл трофей в Китае лишь с третьей попытки. В первом своем сезоне в Поднебесной бразилец с одноклубниками проиграл в финале Кубка страны и занял второе место в чемпионате.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Динамо» Тамаш Кадар перебрался в китайский клуб.

Фото ФК «Цзянсу Сунин»

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