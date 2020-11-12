Премия Пушкаша по нему плачет: футболист забил в Кубке Дании гол-шедевр

Ничем, казалось, не примечательный поединок третьего раунда Кубка Дании по футболу между «Слагельсе» и «Люнгбю» (0:9) вовсю обсуждают в мировом футбольном сообществе. И не столько сам матч, сколько гол-шедевр, забитый защитником гостей Николаем Гертсеном (на фото).

При счете 6:0 в пользу его команды 29-летний центральный защитник «Люнгбю» прибежал в чужую штрафную площадку перед подачей углового. После навеса одноклубника Гертсен шикарно пробил «ножницами». Когда же мяч отскочил от перекладины, датчанин, лежа на газоне, проявил чудеса координации и, подпрыгнув, повторным «выстрелом» с лета вколотил мяч в сетку. Фантастика!

Если этого шедевра не окажется в числе претендентов на премию Ференца Пушкаша, вручаемую ФИФА за лучший гол года, это будет вопиющая несправедливость. По крайней мере, пресс-служба «Люнгбю», опубликовавшая видео, сама внесла гол-красавец в число претендентов на награду. На всякий случай…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Румынии вратарь забил мяч-красавец ударом от своей штрафной площадки.

Фото ФК «Люнгбю»



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