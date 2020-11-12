Сборная Украины узнала последнего соперника в группе Евро-2020: видеообзор матча

В четверг, 12 ноября, на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси определился последний соперник сборной Украины в группе чемпионата Европы по футболу, который из-за пандемии коронавируса в мире перенесен на 2021 год. Впервые в истории путевку на европейское первенство завоевала команда Северной Македонии (65-я позиция в рейтинге ФИФА), выигравшая плей-офф на пути D.

Плей-офф квалификации Евро-2020. Финал

12 ноября (четверг)

Грузия — Северная Македония — 0:1 (Пандев, 56).

Историческую победу гостям принес точный удар 37-летнего форварда итальянской «Дженоа» Горана Пандева, который защищает цвета македонской сборной с… 2001 года (109 матчей, 35 мячей).

0:1 Пандев (56-я мин.)

Таким образом, сборная Украины в финальном турнире чемпионата Европы сыграет в группе С с Нидерландами (13 июня 2021 года, Амстердам, 22:00), Северной Македонией (17 июня, Бухарест, 16:00) и Австрией (21 июня, Бухарест, 19:00).

Кстати, ранее наша команда четырежды пересекалась с македонцами, два поединка выиграв (1:0 в 2014-м и 2:0 в 2015-м), одну встречу завершив вничью (0:0 в 2003-м) и в одном матче уступив (0:1 в 2004-м)

Напомним, что по итогам остальных поединков 12 ноября (начало — в 21:45) определятся еще три счастливчика, которые поедут на Евро-2020. Победитель встречи Венгрия — Исландия (путь А) на чемпионате Европы попадет в группу F к Португалии, Франции и Германии, выигравший матч Северная Ирландия — Словакия (путь В) присоединится в квартете В к Испании, Швеции и Польше, а сильнейший в противостоянии Сербии и Шотландии (путь С) пересечется в группе D с Англией, Хорватией и Чехией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины в товарищеском поединке уступила соперникам из Польши.

Фото uefa.com



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