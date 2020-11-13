Стали известны все участники финального турнира Евро-2020: видеообзоры матчей

В четверг, 12 ноября, состоялись финальные поединки плей-офф отбора к Евро-2020, который из-за пандемии COVID-19 перенесли на следующий год. Последние четыре путевки в финальный турнир чемпионата Европы завоевали сборные Северной Македонии (соперник команды Украины в группе), Шотландии, Венгрии и Словакии. Какие же концовки основного времени выдали в трех матчах хозяева полей!

Плей-офф отбора к Евро-2020. Финал

12 ноября (четверг)

Сербия — Шотландия — 1:1 (Йович, 90 — Кристи, 52). По пенальти — 4:5.

0:1 Кристи (52-я мин.)

1:1 Йович (90-я мин.)

Венгрия — Исландия — 2:1 (Него, 88, Собослаи, 90+2 — Г. Сигурдссон, 11).

Венгры благодаря точным ударам на 88-й и 90+2-й минутах второй раз подряд пробились на чемпионат Европы. А ведь до 2016 года у наших географических соседей была серия из 10 (!) безуспешных попыток пройти квалификацию Евро (она длилась с 1976-го).

0:1 Г. Сигурдссон (11-я мин.)

1:1 Него (88-я мин.)

2:1 Собослаи (90+2-я мин.)

Северная Ирландия — Словакия — 1:2 в дополнительное время (Шриньяр, 87, в свои ворота — Куцка, 17, Дюриш, 110).

0:1 Куцка (17-я мин.)

1:1 Шкриньяр (87-я мин., в свои ворота)

1:2 Дюриш (110-я мин.)

Грузия — Северная Македония — 0:1 (Пандев, 56).

После поражения от македонцев главный тренер сборной Грузии словак Владимир Вайсс, работавший с командой с 2015 года, ушел в отставку.

Таким образом, окончательно сформирован состав групп чемпионата Европы, в котором выступят 24 сборные.

Группа А (Рим, Баку): Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.

Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген): Дания, Бельгия, Россия, Финляндия.

Группа С (Амстердам, Бухарест): Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония.

Группа D (Лондон, Глазго): Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия.

Группа E (Бильбао, Глазго): Испания, Швеция, Польша, Словакия.

Группа F (Мюнхен, Будапешт): Франция, Португалия, Германия, Венгрия.

Добавим, что в четверг, 12 ноября, состоялся еще ряд товарищеских матчей:

Молдова — Россия — 0:0.

Англия — Ирландия — 3:0 (Магуэйр, 18, Санчо, 31, Калвер-Льюин, 56, с пенальти).

Уэльс — США — 0:0.

Босния и Герцеговина — Иран — 0:2 (Резаи, 46, Гаеди, 90+1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч Лиги наций Германия — Украина.

Фото Twitter BBC Sport Scotland

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