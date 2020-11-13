Без вины виноватый Дзюба: что пишут на Западе о секс-скандале с российским футболистом

Известный российский футболист Артем Дзюба был отлучен от участия в важных матчах национальной сборной и лишен капитанской повязки в «Зените». Его имя склоняют на всех углах. И все из-за появившегося в интернете видео, на котором Артем занимается онанизмом, лежа в своей, заметьте, постели.

Российское общество раскололось. Большинство издевается над Дзюбой и поддерживает решение тренера национальной сборной Станислава Черчесова не вызывать форварда на игры. Но есть и те, кто не понимает, в чем, собственно, провинился Артем.

Скандал с Дзюбой выплеснулся далеко за пределы России. Европейские СМИ не могли остаться в стороне и попытались разобраться в причинах происходящего.

«Артем Дзюба оказался в центре секс-скандала. При этом футболист никого не домогался и не принуждал к сексу, а всего лишь занимался самоудовлетворением. В России это по-прежнему табу», — пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau.

Журналист издания Штефан Шолль взял несколько интересных комментариев. «Сборная России, ее тренер Станислав Черчесов не могли сделать вид, что ничего не произошло!» — заявил ему Андрей Созин, член комитета по этике Российского футбольного союза. «Может, это и к лучшему для Артема: многие говорили, что он устал, что не очень готов», — считает Созин.

После разговора с ним Шолль сомневается, сможет ли Дзюба прийти в себя от такого удара по имиджу. «Абсолютно очевидно, что в глазах ответственных лиц российского футбола Артем совершил нечто плохое», — пишет немецкий журналист.

При этом Шолль указывает на то, что кампания в защиту Дзюбы кажется лично ему несколько странной. «Артема обвиняют или защищают как человека, который сделал что-то чудовищное. При этом он никого не принуждал к сексу и не домогался, никого не насиловал. Он лишь занимался самоудовлетворением, которое в России все еще считается крайне неблаговидным занятием», — пишет Шолль.

«Только абсолютные лузеры сидят в страхе в кустах и мастурбируют», — пишет в своем культовом романе «Духless» Сергей Минаев.

Известный российский блогер Кристина Потупчик ссылается на нравы в российских тюрьмах. «Там скорее изнасилуют сокамерников, чем будут заниматься онанизмом. Понятно, что все вокруг совокупляются, мастурбируют, занимаются оральным сексом, но тебе конец, если тебя застукают за этим занятием, тогда ты практически станешь изгоем», — говорит она. «Страна пытается жить, совмещая несовместимое: сексуальную свободу и зажатость», — считает Потупчик.

«В Советском Союзе секса не было, но в пионерском лагере мы, будучи детьми, всему друг друга научили», — говорит Роман Попов, главный редактор бульварного журнала «Тайны звезд». Он уверен, что это лицемерие никуда не делось. Россия получила его в наследство.

Известный российский журналист Александр Плющев сравнивает в своей колонке для «Немецкой волны» (DW) два секс-скандала — с Артемом Дзюбой и «знатоком» Михаилом Скипским. Член телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» в начале ноября совершенно спокойно появился в эфире российского Первого канала в новом цикле игр, хотя его обвиняют в сексуальных домогательствах.

«История с членом клуба «Что? Где? Когда?» Михаилом Скипским, которого обвинили в сексуальных домогательствах, в том числе к школьницам, — хоть и совсем другого рода, однако здорово дополняет палитру социально одобряемого или порицаемого в России.

Скандал вокруг Скипского, казалось бы, привел к тому же результату, что и в случае с Дзюбой: отстранению его от публичной деятельности. Однако произошло это вовсе не по инициативе руководства клуба «Что? Где? Когда?» или Первого канала, в эфире которого транслируются игры с его участием, а под давлением возмущенных людей, которые этого требовали. Недавно он, как ни в чем не бывало, вернулся к играм, а публике объяснили, что раз Скипский формально никаких законов не нарушал, то и вопрос о наказании ставить нельзя, не хотим же мы, ей-богу, жить по понятиям.

По двум историям нельзя судить о ценностях и скрепах в целом, но есть характерные особенности, на которые нельзя не обратить внимание. Например, получается, что вполне безобидное нынче гораздо более порицаемо и даже наказуемо, чем едва ли не криминальное", — пишет Плющев.

Михаил Скипский

«Попадание интимного видео в интернет, да еще и такого, в котором человек, отстаивающий честь страны на мировой арене, предстает не богатырем, а пубертатным мальчишкой, — считается позором, а пострадавшими — все, кто так или иначе об этом узнал. Апелляции к закону признаются бессмысленными, поскольку «нарушение» находится в морально-этической плоскости, а виновность в нем определяется самой возможностью такой ситуации: раз ты в нее попал, то тебе и отвечать.

А вот обвинения в сексуальных домогательствах, напротив, не считаются чем-то, что бросает тень на репутацию. И если и есть кого защищать в этой ситуации, так это того, против кого были выдвинуты обвинения — условного Скипского. Потому что какие у вас доказательства, кроме слов? Есть видео? То-то. А в случае с Дзюбой — есть, причем, совершенно однозначное. Ориентиры эти настолько четкие, что никому не приходит в голову разобраться в каждом случае — решения готовы сразу: или дисциплинарное взыскание, или «закон не нарушен», — подводит итог Плющев.

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