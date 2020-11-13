Непобедимый украинский боец выиграл 25-й поединок в карьере: видео боя

В ночь на 13 ноября в американском Анкасвилле прошел турнир смешанных единоборств Bellator 252, одним из главных поединков которого стал бой между непобедимыми доселе украинцем Ярославом Амосовым и американцем Логаном Сторли.

Наш соотечественник, который в августе одолел техническим нокаутом другого американца Марка Леммингера, владел инициативой, нанес больше ударов, что подтверждает статистика. Правда, в третьем раунде Ярослав был близок к поражению, когда соперник провел удушающий прием, благо, украинцу удалось разорвать захват.

В итоге, победителя определяли судьи. Двое отдали преимущество Амосову — 29:28, а один с аналогичным счетом — американцу.

Видео боя

Таким образом, 27-летний украинец, являющийся заслуженным мастером спорта по боевому самбо, одержал 25-ю подряд победу в профессиональной карьере, шестую из них — в рамках Bellator.

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