Легенда «Манчестер Юнайтед» расстался с женой и позвал замуж молоденькую модель

Экс-футболист сборной Франции 39-летний Патрис Эвра, призывавший всех отказываться от приглашений на обед от Криштиану Роналду, расстался с женой Сандрой, с которой начал встречаться еще в школе.

Как сообщает издание Thе Sun, долго ходить в холостяках пятикратный чемпион Англии, а также победитель Лиги чемпионов в составе английского «Манчестер Юнайтед» не стал, позвав под венец датскую модель Марго Александру. При этом Патриса вовсе не смутила большая разница в возрасте — избранница младше француза на 14 лет.

«Уже прошло более года, как мы вместе, как ты украла мое сердце. Во второй раз, как мы увиделись с тобой, я сказал, что ты будешь моей женой. Я не могу жить без тебя, скучаю за тобой, даже если ты стоишь за мной. Ты, наверное, подумала, что я сумасшедший, попросив твоей руки всего через три месяца после того, как мы начали встречаться. Но я желаю всем мужчинам любить своих женщин так, как люблю тебя я. Ты моя вселенная, моя душа, мой мир. Я чувствую себя защищенным, когда ты держишь меня за руку. Я выбираю тебя на остаток своей жизни, мой маленький грибочек», — не скупился на комплименты и красивые слова Эвра под фото, которое разместил на своей странице в Instagram, у которой 7,2 млн подписчиков.

Отметим, что уже бывшая жена Патриса, в браке с которой у него родились двое детей — сын Ленни и дочь Моана, в недавнем интервью рассказала о том, что у француза есть еще двое детей от доктора Габриэллы, с которой он имел несколько встреч в Лас-Вегасе несколько лет назад.

Добавим, что Эвра, который успел поиграть в «Ницце», «Монако», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусе», став чемпионом Англии и Италии, выиграл за свою карьеру 20 трофеев. Сейчас экс-футболист работает экспертом на телеканале Sky Sports в Лондоне.

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