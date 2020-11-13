Германия – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

В субботу, 14 ноября, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге при пустых трибунах пройдет матч элитного дивизиона Лиги наций между Германией и Украиной. Букмекеры дали свои прогнозы на встречу 14-й и 23-й команд рейтинга ФИФА, видя явным фаворитом хозяев.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию дуэли подопечных Йоахима Лева и Андрея Шевченко, за которой вы сможете следить в этой новости.

Пресс-конференция Андрея Шевченко

Перед матчем с Германией традиционно с журналистами пообщаются главный тренер «желто-синих» Андрей Шевченко и один из футболистов. В прямом эфире за общением с представителями СМИ можно будет следить на Youtube-канале УАФ и на «ФАКТАХ», начало — в 19:00.

Выбор Йоахима Лева

Главный тренер Германии Йоахим Лев определился с заявкой на матчи Лиги наций против Украины (14 ноября) и Испании (17 ноября). В нее вошли 22 футболиста, среди которых:

Вратари: Бернд Лено («Арсенал», Англия), Мануэль Нойер («Бавария»), Кевин Трапп («Айнтрахт» Франкфурт).

Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Беньямин Хенрикс («Монако», Франция), Робин Кох («Лидс», Англия), Филипп Макс («ПСВ», Нидерланды), Антонио Рюдигер («Челси», Англия), Никлас Штарк («Герта»), Джонатан Та («Байер»), Феликс Удуохай («Аугсбург»), Никлас Зюле («Бавария»).

Полузащитники: Надим Амири («Байер»), Махмуд Дауд, Юлиан Брандт (оба — «Боруссия» Дортмунд), Серж Гнабри, Леон Горецка, Лерой Сане (все — «Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», Англия), Тони Кроос («Реал», Испания).

Нападающие: Лука Вальдшмидт («Бенфика», Португалия), Тимо Вернер («Челси», Англия), Флориан Нойхаус («Боруссия» Менхенгладбах).

Отметим, что полузащитник «Реала» Тони Кроос в матче с Украиной точно не сыграет, поскольку получил по ходу турнира две желтые карточки и будет отбывать дисквалификацию.

Соперники в Лиге наций

К очному противостоянию соперники подходят, имея одинаковое количество очков — по шесть. Подопечные Йоахима Лева при этом не потерпели ни одного поражения, один раз выиграв (у Украины в Киеве — 2:1) и трижды сыграв вничью (с испанцами — 1:1, а также со швейцарцами — 1:1 и 3:3), в отличие от команды Андрея Шевченко, имеющей два поражения (кроме бундестима еще от Испании — 0:4) и две победы (над Швейцарией — 2:1 и Испанией — 1:0).

Положение команд после четырех туров: 1. Испания — 7 очков; 2. Германия — 6; 3. Украина — 6; 4. Швейцария — 2.

Арбитр из Румынии

Судить поединок УЕФА доверил бригаде арбитров из Румынии во главе с 40-летним рефери ФИФА Овидиу Хацеганом, которому на линиях будут помогать Октавиан Шовре и Себастьян Георге (четвертый судья — Себастьян Колтеску).

Хацеган, являющийся по основной профессии доктором (окончил Кишиневский государственный университет медицины и фармации), однажды пересекался с «желто-синими», зафиксировав в 2015-м победу над Македонией (2:0). Также уроженец румынского города Арад неоднократно судил матчи украинских команд в еврокубках: «Санкт-Патрик» — «Карпаты» — 1:3 и «Динамо» — «Сток Сити» — 1:1 в 2011-м, «Олимпиакос» — «Металлист» — 1:2 в 2012-м, «Реал Сосьедад» — «Шахтер» — 0:2 в 2013-м, «Шахтер» — «Мальме» — 4:0 в 2015-м, «Манчестер Сити» — «Динамо» — 0:0 и «Наполи» — «Динамо» — 0:0 в 2016-м, «Гент» — «Динамо» — 1:2 и «Динамо» — «Ювентус» в 2020-м.

40-летний Овидиу Хацеган

Украина против Германии

Ранее соперники встречались друг с другом семь раз. Украина пока ни разу не побеждала грозного оппонента, трижды сыграв вничью и четыре раза уступив (разница мячей — 6:14). При этом домашний матч в рамках нынешней Лиги наций завершился для «желто-синих» минимальным поражением — 1:2 (Малиновский, 76, с пенальти — Гинтер, 20, Горецка, 49).

Состав Германии дороже более чем в пять раз

По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость состава игроков бундестима дороже футболистов команды Украины более чем в пять раз (742,50 млн евро против 139,20 млн).

Дороже всех среди подопечных Лева стоят полузашитник «Баварии» Серж Гнабри (90 млн евро), его одноклубник игрок средней линии Лерой Сане и форвард «Челси» Тимо Вернер (по 70 млн), еще один полузащитник «Баварии» Леон Горецка (60 млн) и хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос (50 млн).

В нынешнем составе команды Шевченко дороже остальных оцениваются полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский (21 млн), хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко (20 млн), игрок средней линии «Динамо» Виктор Цыганков (19 млн), форвард «Гента» Роман Яремчук (11 млн) и защитник «Шахтера» Николай Матвиенко (9 млн).

День в истории

Ранее украинская сборная в своей 270-матчевой истории пять раз проводила поединки 14 ноября, уступив лишь в одном случае. В 2001-м в стыковом матче на ЧМ-2002 уступила на выезде будущим финалистам Мундиаля немцам (1:4), в 2009-м в стыковом матче на ЧМ-2010 сыграла в гостях вничью с Грецией (0:0), в 2012-м в товарищеском поединке разобралась в гостях с Болгарией (1:0), в 2015-м в стыковом матче на Евро-2016 обыграла словенцев во Львове (2:0) и в 2019-м одолела в Запорожье в товарищеском спарринге Эстонию (1:0).

Ровно 19 лет назад Украина потерпела разгромное поражение в Германии

Видеообзор матча Германия — Украина — 4:1

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляция матч Германия — Украина.

Фото uefa.com, uaf.ua

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