Евро-2020 по художественной гимнастике: возвращение в Киев через 16 лет

С 26 по 29 ноября в Киеве состоится самое большое спортивное событие года — чемпионат Европы по художественной гимнастике 2020. Турнир будет проходить в столице Украины второй раз. В 2004 году Киев уже принимал континентальное первенство.

Тогда наша национальная сборная усилиями Анны Бессоновой, Натальи Годунко, Тамары Ерофеевой завоевала серебряные награды в командных и индивидуальных соревнованиях. Через 16 лет Киев вновь гостеприимно принимает участников 36-го чемпионата Европы, а наша нНациональная сборная возлагает надежды на новых юных звезд — Владу Никольченко, Викторию Оноприенко, Валерию Юзвяк, Анастасию Возняк и других спортсменок, которые будут представлять Украину на этих соревнованиях.

Нынешний чемпионат должен был стать рекордным по количеству стран-участниц, но из-за коронавируса некоторые страны были вынуждены отказаться от участия в турнире.

«В Киев приедет большая спортивная семья — 24 делегации заявили к участию 132 гимнастки, включая Украину. На нынешнем первенстве гимнастки будут соревноваться за 8 комплектов наград. При отсутствии России интересная битва за медали в многоборье развернется между представительницами Азербайджана, Беларуси, Израиля, Италии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Влада Никольченко

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в планы организаторов чемпионата Европы, поэтому соревнования пройдут с определенными ограничениями, согласованными с Европейским гимнастическим союзом и Олимпийским комитетом. В частности, они пройдут без зрителей непосредственно во Дворце спорта, а из-за переноса Олимпиады на следующий год олимпийская лицензия также разыгрываться не будет. Вместе с тем трансляция чемпионата Европы будет происходить на всю Европу, а свои олимпийские лицензии украинская сборная уже получила.

Организаторы чемпионата утверждают, что спорт невозможно остановить, он живет даже в такие сложные времена. Поэтому все ценители художественной гимнастики в Украине и мире с нетерпением ждут главного события года, которое обязательно подарит много положительных эмоций.

На фото в заголовке Анна Бессонова

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