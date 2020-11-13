28.11 / 28.33 33.01 / 33.41
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Стало известно, о чем Луческу просил Месси после матча «Барселона» – «Динамо»

18:26 13 ноября 2020
Мирча Луческу и Лионель Месси

Главный тренер «Динамо» румын Мирча Луческу, в честь которого на родине выпустили почтовую марку, откровенно рассказал о нашумевшей истории после матча группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и киевлянами, завершившегося победой каталонцев — 2:1.

Напомним, после финального свистка 75-летний наставник «бело-синих» окликнул Лионеля Месси, забившего один из мячей в том поединке, и о чем-то попросил аргентинца. Журналисты и болельщики могли лишь додумывать, о чем именно, и в итоге румын сам «раскрыл карты».

«Не понимаю, как люди могут по-разному интерпретировать. Месси дебютировал в Лиге чемпионов в матче против „Шахтера“ в 2004 году. Мы 9 раз встречались после этого. Мы поприветствовали друг друга, пожали руки. Я ему крикнул: „Лео“, потом подошел поговорить. Сказал ему, что у меня на стене есть футболка великого игрока Пеле, хочу, чтобы и его висела рядом. Вот, что я ему сказал. А он мне ответил: „Ты очень сильный человек“. В мире спорта такие вещи нормальны, это большое уважение. А что Месси должен был сделать? Отвернуться от меня?» — передает слова специалиста румынское издание Digisport.

Напомним, киевское «Динамо» в группе Лиги чемпионов пока не одержало ни одной победы, сыграв вничью с венгерским «Ференцварошем» (2:2), а также уступив, кроме «Барселоны», еще и туринскому «Ювентусу» (0:2). В турнирной таблице подопечные Мирчи Луческу занимают третье место, лишь по дополнительным показателям опережая команду Сергея Реброва, впервые за 25 лет пробившуюся в основную сетку самого престижного клубного турнира Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роберт Левандовски стал лучшим футболистом 2020 года, обогнав Месси и Роналду.

181

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

Жена Кернеса раскрыла особенность взаимоотношений

Пародия

«Квартал 95» поиздевался над Кивой с Медведчуком

Нацполиция

Два уголовника и «Мистер Украина»: СМИ рассказали, кто стрелял по полицейским в Киеве

люди

Был еще один автомобиль: в деле о трагическом ДТП в Харькове новый поворот

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер