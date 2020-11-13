Стало известно, о чем Луческу просил Месси после матча «Барселона» – «Динамо»

Главный тренер «Динамо» румын Мирча Луческу, в честь которого на родине выпустили почтовую марку, откровенно рассказал о нашумевшей истории после матча группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и киевлянами, завершившегося победой каталонцев — 2:1.

Напомним, после финального свистка 75-летний наставник «бело-синих» окликнул Лионеля Месси, забившего один из мячей в том поединке, и о чем-то попросил аргентинца. Журналисты и болельщики могли лишь додумывать, о чем именно, и в итоге румын сам «раскрыл карты».

«Не понимаю, как люди могут по-разному интерпретировать. Месси дебютировал в Лиге чемпионов в матче против „Шахтера“ в 2004 году. Мы 9 раз встречались после этого. Мы поприветствовали друг друга, пожали руки. Я ему крикнул: „Лео“, потом подошел поговорить. Сказал ему, что у меня на стене есть футболка великого игрока Пеле, хочу, чтобы и его висела рядом. Вот, что я ему сказал. А он мне ответил: „Ты очень сильный человек“. В мире спорта такие вещи нормальны, это большое уважение. А что Месси должен был сделать? Отвернуться от меня?» — передает слова специалиста румынское издание Digisport.

Напомним, киевское «Динамо» в группе Лиги чемпионов пока не одержало ни одной победы, сыграв вничью с венгерским «Ференцварошем» (2:2), а также уступив, кроме «Барселоны», еще и туринскому «Ювентусу» (0:2). В турнирной таблице подопечные Мирчи Луческу занимают третье место, лишь по дополнительным показателям опережая команду Сергея Реброва, впервые за 25 лет пробившуюся в основную сетку самого престижного клубного турнира Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роберт Левандовски стал лучшим футболистом 2020 года, обогнав Месси и Роналду.

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