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Спорт

Четыре футболиста сборной Украины заразились COVID-19: матч с Германией под угрозой срыва

19:33 13 ноября 2020
Виктор Цыганков сборная Украины

Неприятные новости пришли из расположения национальной сборной Украины, готовящейся к матчу Лиги наций против Германии.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ГЕРМАНИЯ — УКРАИНА

После тестирования, проведенного накануне матча, в стане «желто-синих» выявлено сразу несколько случаев заражения коронавирусом. Среди «положительных», по информации «ФАКТОВ», — полузащитники Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков (на фото), Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко, а также администратор команды Вадим Комардин.

Наставник национальной команды Андрей Шевченко в ходе пресс-конференции подтвердил факт вспышки коронавируса в расположении сборной, но при этом добавил, что фамилии заболевших будут обнародованы позже.

Пока неизвестно, что будет с матчем Лиги наций, который должен пройти в субботу, 14 ноября, в Лейпциге. Официальную информацию Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Европейский футбольный союз (УЕФА) обещают сообщить позже. Известно только, что утром в день игры все члены украинской делегации пройдут еще одно тестирование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что последним соперником Украины в группе Евро-2020 стала Северная Македония.

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