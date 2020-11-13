Молодежная сборная Украины разгромила в гостях Мальту в отборе на ЧЕ-2021: видеообзор матча

В пятницу, 13 ноября, молодежная сборная Украины провела очередной матч в рамках отбора на Евро-2021 (U-21). Подопечные Руслана Ротаня, потерявшие все шансы на выход в финальную часть, встречались на выезде с аутсайдером — Мальтой.

Отборочный турнир на Евро-2021 (U-21)

Мальта (U-21) — Украина (U-21) — 1:4 (Элуни, 47 — Кухаревич, 4, 32, Милованов, 79, Шевцов, 90+2). На 89-й минуте Исаенко (Украина) не реализовал пенальти.

Украина (U-21): Трубин, Якимец, Бабогло, Сирота, Дубинчак, Булеца (Ярмолюк, 86), Бражко, Судаков (Кравчук, 72), Назаренко (Милованов, 64), Вантух (Шевцов, 86), Кухаревич (Исаенко, 64).

Довольно быстро «желто-синие» открыли счет, когда Кухаревич замкнул прострел Дубинчака с левого фланга. Форвард львовского «Руха» оформил дубль в середине тайма, получив пас от… защитника соперника, и реализовал выход один на один с вратарем.

В дебюте второго тайма уже подопечные Руслана Ротаня ошиблись на своей половине поля, за что были наказаны, но все же класс «желто-синих» оказался выше, и еще два мяча побывали в сетке ворот хозяев. Сначала Милованов замкнул прострел с левого фланга, а в самой концовке Шевцов обокрал вратаря на фланге и ударом с острого угла установил окончательный счет — 4:1.

Видео матча

Положение команд в группе 8: 1. Дания — 25 очков, 2. Румыния — 19, 3. Украина — 13, 4. Финляндия — 10, 5. Северная Ирландия — 9, 6. Мальта — 1.

В заключительном туре во вторник, 17 ноября, будут сыграны следующие матчи: Украина — Северная Ирландия, Румыния — Дания, Мальта — Финляндия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в национальной сборной Украины вспышка коронавируса перед матчем Лиги наций против Германии.

Фото mfa.com.mt

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