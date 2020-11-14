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Спорт

Умер олимпийский чемпион, послуживший моделью для известной скульптуры в США

9:59 14 ноября 2020
Борис Гуревич

В Чикаго на 83-м году ушел из жизни легендарный советский борец вольного стиля, олимпийский чемпион Мехико-1968, а также двукратный чемпион мира Борис Гуревич.

Родившись в 1937 году в Киеве, Борис начал заниматься борьбой в 16-летнем возрасте, а уже 20 стал чемпионом Украины и выиграл чемпионат СССР. В 1967-м стал чемпионом мира в Дели в весовой категории до 87 кг, а в следующем году завоевал «золото» Олимпийских игр в Мехико. В 1969-м Гуревич в Мар-дель-Плата второй раз в карьере стал чемпионом мира, поднявшись в весе до 90 кг.

«Невероятная точность движений, атака на опережение противника, — вот что притягивало внимание знатоков. Он сочетал в себе красоту и силу, поразительную борцовскую технику и неистовый натиск, точный, почти математический, расчет и быстроту на грани риска», — писали о манере ведения борьбы Борисом Гуревичем.

После завершения карьеры уроженец Киева эмигрировал в США и проживал в Чикаго. Фигура Гуревича послужила моделью для знаменитой скульптуры «Перекуем мечи на орала» известного советского скульптора Евгения Вучетича, установленной возле здания ООН в Нью-Йорке. В 1982 году был включен в Международный еврейский спортивный зал славы.

Знаменитая скульптура "Перекуем мечи на орала" в Нью-Йорке

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