У форварда сборной Англии угнали элитный внедорожник

27-летний форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн, вошедший в десятку самых дорогостоящих футболистов мира, стал жертвой дерзкого ограбления. Посреди белого дня у футболиста угнали элитный внедорожник Range Rover стоимостью 100 тысяч долларов.

Как сообщает издание The Sun, злоумышленники тщательно подготовили операцию и совершили угон при помощи электронного устройства. «Харри предполагает, что он стал мишенью банды, целью которых являются исключительно футболисты. То, как было разыграно ограбление, не было случайностью. К счастью, он не оставил никаких личных вещей в автомобиле», — рассказал источник, приближенный к семье Кейна.

Форвард, у которого вскоре родится третий ребенок от подруги детства Кейт Гудленд, достал записи с камер видеонаблюдения и написал заявление в полицию. Правда, правоохранители сразу предупредили его, что внедорожник вряд ли удастся вернуть — уж слишком изощренно и «чисто» действовали злоумышленники.

Харри Кейн вряд ли еще раз сядет за руль своего Range Rover

Добавим, что Харри стал уже третьим игроком «Тоттенхэма», пострадавшим от воров в этом году. В марте вооруженные грабители ворвались в дом защитника Яна Вертонгена, когда там находились его жена и дети, и вынесли ценности (сам футболист был в Германии на матче Лиги чемпионов), а в мае уже стал жертвой полузащитник Деле Алли, который подвергся ограблению и избиению в собственном доме в присутствии своей девушки Руби Мэй.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дом полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо ограбили, пока хозяин праздновал чемпионство.

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