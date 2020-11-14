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Спорт

Стали известны результаты тестирования футболистов сборной Украины в день матча с Германией

18:17 14 ноября 2020
Сборная Украины

Футболисты, тренеры, представители медицинского и технического штаба национальной сборной Украины прошли дополнительное тестирование в день матча элитного дивизиона Лиги наций против Германии.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ГЕРМАНИЯ — УКРАИНА

Как сообщает официальный сайт УАФ, новых случаев заражения коронавирусом в стане «желто-синих» не выявлено. Соответственно, матч с Германией пройдет согласно расписанию — в субботу, 14 ноября, в Лейпциге на «Ред Булл Арене».

Напомним, что дополнительные меры предосторожности были предприняты в связи с заражением четырех футболистов и одного члена технического штаба национальной команды накануне поединка. В случае, если бы в день игры был подтвержден еще хотя бы один положительный тест на COVID-19 у кого-то из членов делегации, УЕФА вполне мог перенести матч с Германией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что последним соперником Украины на Евро-2020 стала Северная Македония.

Фото УАФ

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