Испания не забила два пенальти и едва спасла игру Лиги наций против Швейцарии: видеообзоры матчей

В субботу, 14 ноября, состоялись первые поединки предпоследнего тура групповой стадии Лиги наций. В частности, домашняя ничья Швейцарии в игре с Испанией позволила команде Владимира Петковича не лишиться шансов на сохранение «прописки» в элитном дивизионе Лиги наций. Все решится 17 ноября в Люцерне в противостоянии швейцарцев с Украиной (команду Андрея Шевченко, капитулировавшую на поле бундестим, устроит ничья, а также поражение с разницей в один мяч со счетом 2:3, 3:4 и так далее).

Лига наций

14 ноября (суббота)

Дивизион А

Группа 4

Германия — Украина — 3:1 (Сане, 23, Вернер, 33, 64 — Яремчук, 12).

Швейцария — Испания — 1:1 (Фройлер, 26 — Морено, 89). На 57-й и 79-й минутах Рамос (Испания) не реализовал пенальти, а на 79-й — удален Эльведи (Швейцария).

Знаменитый защитник сборной Испании Серхио Рамос, запоровший в поединке в Базеле два (!) 11-метровых удара, провел 177-й поединок в составе национальной команды, превзойдя достижение Джанлуиджи Буффона (176 матчей) по числу игр за национальную команду среди европейцев. Капитану «Реала» осталось всего 7 поединков, чтобы повторить мировой рекорд египтянина Ахмеда Хассана (184 встречи за сборную).

К слову, сборная Испании довела свою серию без побед на полях соперников до семи (!) поединков.

Положение команд: 1. Германия — 9 очков; 2. Испания — 8; 3. Украина — 6; 4. Швейцария — 3.

Группа 3

Португалия — Франция — 0:1 (Канте, 54).

Победа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне позволила чемпионам мира французам досрочно выиграть группу (0:0 и 1:0 в личных встречах с португальцами) и первыми пробиться в «финал четырех» Лиги наций.

Швеция — Хорватия — 2:1 (Кулусевски, 36, Даниельсон, 45+2 — Даниельсон, 82, в свои ворота).

Положение команд: 1. Франция — 13; 2. Португалия — 10; 3. Хорватия — 3; 4. Швеция — 3.

Дивизион С

Группа 1

Азербайджан — Черногория — 0:0. На 45+2-й минуте удален Иванович (Черногория).

Кипр — Люксембург — 2:1 (Кастанос, 35, с пенальти, 71 — Кусулос, 5). На 33-й минуте удален Семинович (Люксембург).

Положение команд: 1. Черногория — 10; 2. Люксембург — 9; 3. Азербайджан — 5; 4. Кипр — 4.

Группа D

Группа 1

Мальта — Андорра — 3:1 (Гарсия, 56, в свои ворота, Дегабриеле, 59, Димек, 90+3 — Ребес, 3).

Латвия — Фарерские острова — 1:1 (Камесс, 59 — Вантхамар, 60).

Положение команд: 1. Фарерские острова — 11; 2. Мальта — 8; 3. Латвия — 4; 4. Андорра — 2.

Группа 2

Сан-Марино — Гибралтар — 0:0. На 49-й минуте удален Д. Симончини (Сан-Марино).

Команда из Сан-Марино впервые в своей истории не проиграла и не пропустила в двух официальных встречах подряд. Более того, ранее парни из самого старого государства Европы всего два раза играли «на ноль» в предыдущих 150 матчах, в которых потерпели 147 (!) поражений и пропустили 669 мячей.

Положение команд: 1. Гибралтар — 7 (3); 2. Лихтенштейн — 4 (3); 3. Сан-Марино — 2 (4).

В воскресенье, 15 ноября, в Лиге наций состоятся 18 матчей: дивизион А — группа 1: Нидерланды — Босния и Герцеговина, Италия — Польша, группа 2 — Дания — Исландия, Бельгия — Англия; дивизион В — группа 1: Румыния — Норвегия, Австрия — Северная Ирландия, группа 2: Словакия — Шотландия, Чехия — Израиль, группа 3: Турция — Россия, Венгрия — Сербия, группа 4: Болгария — Финляндия, Уэльс — Ирландия; дивизион С — группа 2: Северная Македония — Эстония, Грузия — Армения, группа 3: Молдова — Греция, Словения — Косово, группа 4: Албания — Казахстан, Беларусь — Литва.

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Фото marca.com

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