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Спорт

«Динамо» заработало штраф от УЕФА, тренер «Шахтера» Луиш Каштру — дисквалификацию

10:10 15 ноября 2020
Динамо&nbsp;— Ювентус

Дисциплинарная инстанция УЕФА применила ряд санкций к участникам Лиги чемпионов — пострадали оба украинских клуба.

Киевское «Динамо» оштрафовано на 5 тысяч за ненадлежащую подготовку и нарушение минимальных требований гигиены болельщиков во время домашнего матча против «Ювентуса» (0:2), сообщает официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций. В частности, вице-чемпион Украины наказан за то, что у многих болельщиков на трибунах отсутствовали защитные маски и не соблюдалась социальная дистанция.

Кроме этого, «Динамо» заплатит 14 тысяч евро за блокирование зрителями общественных проходов на «Олимпийском» (штрафы команда должна выплатить в течение 90 дней с момента оглашения решения).

Понес наказание и донецкий «Шахтер», наставник которого Луиш Каштру дисквалифицирован на один поединок Лиги чемпионов (на поле менхенгладбахской «Боруссии» 25 ноября). Португальский специалист пострадал за задержку начала встречи на «Олимпийском» против «Интера» (0:0). Столь суровый вердикт (плюс штраф — 5 тысяч евро) «рулевому» дончан вынесен из-за того, что у него уже было аналогичное нарушение в прошлом сезоне — в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Вольфсбурга» в августе 2020-го (3:0). Тогда португалец получил один поединок дисквалификации условно с испытательным сроком на год.

К слову, «Шахтер» за «прокол» Луиша Каштру перечислит на счет главного футбольного органа Европы 15 тысяч евро.

Напомним, что за три тура до финиша «Динамо» с одним набранным очком занимает в своей группе Лиги чемпионов третье место, опережая «Ференцварош» Сергея Реброва по дополнительным показателям (у «Барселоны» — 9 пунктов, у «Ювентуса» — 6).

Что же касается «Шахтера», то после трех туров «оранжево-черные» с четырьмя очками делят вторую-третью позиции с «Реалом», отставая на один балл от «Боруссии» из Менхенгладбаха и опережая на два пункта «Интер».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что динамовцы Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук заразились коронавирусом в расположении сборной Украины.

Фото ФК «Динамо»

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