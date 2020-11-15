Швейцария – Украина: прогнозы букмекеров на матч Лиги наций

Во вторник, 17 ноября, сборная Украины, в ослабленном составе уступившая в Лейпциге команде Германии (1:3), в Люцерне на стадионе «Свисспорарена» проведет решающий матч за сохранение места в элитном дивизионе Лиги наций против команды Швейцарии (начало — в 21:45).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ — УКРАИНА

Ранее соперники встречались друг с другом три раза, и «желто-синие» пока не проигрывали своему оппоненту. Впервые команды пересеклись в 1/8 финала ЧМ-2006 — после нулевой ничьей в основное и дополнительное время судьба путевки в четвертьфинал решилась в серии пенальти, где голкипер «Динамо» Александр Шовковский не пропустил ни одного мяча и вывел «желто-синих» в следующий раунд. В товарищеском матче, который состоялся в 2010-м в Женеве, была зафиксирована уже результативная ничья — 2:2. Из действующих футболистов сборной в том спарринге сыграли Пятов, Степаненко, Коноплянка и Ярмоленко. Наконец, в первом туре Лиги наций-2020 подопечные Андрея Шевченко одержали победу во Львове — 2:1 (Ярмоленко, 14, Зинченко, 68 — Сеферович, 41).

В предстоящей игре аналитики букмекерских контор видят фаворитом хозяев, принимая ставки на успех каждого из соперников с такими коэффициентами.

«Фаворит спорт»: победа Швейцарии — 1,77, ничья — 3,75, выигрыш Украины — 5,00.

«Париматч»: победа Швейцарии — 1,74, ничья — 3,85, выигрыш Украины — 4,90.

1xBet: победа Швейцарии — 1,73, ничья — 3,86, выигрыш Украины — 4,76.

«Марафон»: победа Швейцарии — 1,71, ничья — 3,86, выигрыш Украины — 4,85.

William Hill: победа Швейцарии — 1,70, ничья — 3,60, выигрыш Украины — 4,80.

Напомним, что в другом матче группы элитного дивизиона Лиги наций 17 ноября в Севилье сборные Испании и Германии оспорят первое место в группе 4 и путевку в «финал четырех».

Положение команд после пяти туров: 1. Германия — 9; 2. Испания — 8; 3. Украина — 6; 4. Швейцария — 3.

К слову, команду Андрея Шевченко в поединке в Люцерне устроит ничья и даже поражение с разницей в один мяч, но только со счетом 2:3, 3:4 и так далее.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Испания не забила два пенальти, но смогла вырвать ничью в Швейцарии.

Фото uefa.com

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