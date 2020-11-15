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Спорт

Где и когда смотреть онлайн Швейцария – Украина: расписание трансляций матчей Лиги наций

14:02 15 ноября 2020
Украина&nbsp;— Швейцария

Во вторник, 17 ноября, сборная Украины проведет поединок заключительного тура элитного дивизиона Лиги наций. В Люцерне на стадионе «Свисспорарена» подопечные Андрея Шевченко встретятся с командой Швейцарии (начало — в 21:45).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ — УКРАИНА

В очном противостоянии соперники определят, кто останется в элитном дивизионе Лиги наций на следующий сезон. После пяти туров у «желто-синих» 6 очков, у швейцарцев — 3. Таким образом, в предстоящем поединке подопечных Андрея Шевченко устроит ничья и поражение с разницей в один мяч в результативном поединке — 2:3, 3:4 и так далее.

В прямой трансляции матч Швейцария — Украина покажут в 21:45 телеканалы «Украина» и «Футбол 1». Кроме того, на специализированном канале эксперты в студии программы «Главная команда» перед началом встречи на «Свисспорарене» (в 20:30), в перерыве и после финального свистка обсудят события на стадионе в Люцерне.

Лига наций. 6-й тур

17 ноября (вторник)

Украина — Швейцария 21:45 «Украина», «Футбол 1»

Испания — Германия 21:45 «Футбол 2»

Хорватия — Португалия 21:45 «Футбол 3»

18 ноября (среда)

Казахстан — Литва 17:00 «Футбол 2»

Албания — Беларусь 17:00 «Футбол 3»

Армения — Северная Македония 19:00 «Футбол 1»

Грузия — Эстония 19:00 «Футбол 2»

Польша — Нидерланды 21:45 «Футбол 1»

Англия — Исландия 21:45 «Футбол 2»

Босния и Герцеговина — Италия 21:45 «Футбол 3»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры дали свои прогнозы на поединок Швейцария — Украина.

Фото uefa.com

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