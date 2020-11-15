Кроуфорд — Брук: видео жесткого нокаута в чемпионском бою за пояс WBO

В ночь на воскресенье, 15 ноября, на арене MGM Grand в Лас-Вегасе состоялся вечер профессионального бокса, организованный ESPN.

В главном поединке чемпион WBO в полусреднем весе 33-летний американец Теренс Кроуфорд (37 побед, 28 из них — нокаутом) в четвертом раунде нокаутировал экс-чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBF 34-летнего британца Келла Брука (39 побед, 27 из них — нокаутом, три поражения) и защитил чемпионский пояс.

Отметим, что после трех раундов британец вел в судейских записках, хотя по итогам поединка Кроуфорд выбросил 111 ударов, а Брук — 109 (точные удары — 36:26 в пользу американца).

Тем временем промоутер американца Боб Арум заявил, что намерен организовать для своего подопечного поединок со знаменитым филиппинцем Мэнни Пакьяо (62 победы, 39 из них — нокаутом, 7 поражений, 2 ничьи).

«Деньги были, и они были оговорены. Этот бой должен был состояться на Ближнем Востоке, но их министр здравоохранения отказался гарантировать наличие зрителей. И он оказался прав.

Они уже позвонили нам и сообщили, что в случае успеха Теренса готовы повторно взяться за переговоры. Мы намереваемся сделать это весной, до Рамадана", — сказал Боб Арум в эфире ESPN.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Усик в своем втором бою в супертяжелом весе победил Дероека Чисору.

Фото Twitter Top Rank, boxingscene.com

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