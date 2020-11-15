Именинник Цыганков, заразившийся COVID-19, вернулся из лагеря сборной Украины в Киев спецрейсом



Футболисты киевского «Динамо» Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук, а также менеджер команды Вадим Комардин, которые перед матчем Лиги наций против Германии в Лейпциге (1:3) сдали положительные тесты на коронавирус, вернулись в Украину. Причем столичный клуб отправил за ними в Германию спецборт.

Примерно в 11:00 в воскресенье, 15 ноября (в день 23-летия Виктора Цыганкова!), девятиместный самолет Raytheon 390 Premier, вылетевший из берлинского аэропорта «Шенефельд» с футболистами на борту, совершил посадку в «Борисполе».

«Не дождавшись вчера от УАФ решения, когда четверо игроков национальной сборной, инфицированные COVID-19, будут отправлены домой (руководство УАФ даже думало отправить больных футболистов автобусом), президент «Динамо» самостоятельно организовал их возвращение.

При поддержке министра МВД Арсена Авакова, который был готов отправить в Германию специальный самолет МЧС, президент «Динамо» Игорь Суркис договорился с одной из западных авиакомпаний, которая предоставила свой борт для трансфера в «Борисполь» украинских футболистов и врача, в соответствии с требованиями международного медицинского протокола.

Благодаря этому Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и менеджер сборной Вадим Комардин уже находятся в полете и вскоре будут дома.

Как стало известно, английский «Вест Хэм» также позаботился, чтобы Андрей Ярмоленко чартером безопасно вернулся в свой клуб", — говорится в сообщении на официальном сайте ФК «Динамо».

Кстати, по информации «ФАКТОВ», полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко, который также заразился COVID-19, отправится на родину из Германии отдельно от партнеров по сборной — чартером, который организовала УАФ (вылет борта из Германии намечен на 13:30 15 ноября).

Напомним, что во вторник, 17 ноября, сборная Украины без Ярмоленко, Цыганкова, Сидорчука и Коваленко сыграет в Люцерне решающий матч за сохранение «прописки» в элитном дивизионе Лиги наций против Швейцарии. «ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию дуэли подопечных Владимира Петковича и Андрея Шевченко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали прогнозы на поединок Швейцария — Украина.

Фото uaf.ua

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