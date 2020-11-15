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Спорт

Во дает: тренер испанцев Луис Энрике не знал, что его команда играла против Швейцарии в большинстве

16:14 15 ноября 2020
Луис Энрике

Луис Энрике, главный тренер сборной Испании по футболу, спасшейся на последних минутах от поражения в поединке Лиги наций против Швейцарии (1:1), поразил журналистов на послематчевой пресс-конференции. Судя по его реакции на один из вопросов представителей СМИ, знаменитый специалист и не догадывался, что соперник его команды доигрывал встречу… в меньшинстве (на 79-й минуте вторую в поединке желтую карточку получил защитник швейцарцев Нико Эльведи).

Когда один из журналистов задал испанцу о численном преимуществе его подопечных, удивленный Луис Энрике повернулся к одному из своих ассистентов и уточнил: «У них кого-то удаляли?» Во дает…

Не исключено, что такая невнимательность главного тренера сборной Испании связана с нервотрепкой, которую устроил по ходу поединка опытнейший капитан команды Серхио Рамос, не реализовавший в Базеле два (!) пенальти.

Напомним, что в последнем туре Лиги наций испанцы, занимающие с 8 очками второе место в группе, примут в Севилье Германию (9 пунктов). А в матче за право остаться в элитном дивизионе турнира в Люцерне сразятся Швейцария (3 балла) и Украина (6).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч Швейцария — Украина.

Фото Twitter сборной Испании

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