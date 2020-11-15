Британец Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом Формулы-1: видеообзор Гран-при Турции

В воскресенье, 15 ноября, на автодроме в Стамбуле состоялся Гран-при Турции Формулы-1, завершившийся уверенной победой 35-летнего пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, которой стартовал лишь шестым (второе место досталось гонщику «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересу, третье — Себастьяну Феттелю из «Феррари»).

При этом напарник британца — финн Валттери Боттас — пришел к финишу только на 14-й позиции и не набрал ни одного очка. Благодаря этому отрыв Хэмилтона от партнера по команде «Мерседес» достиг 110 очков, что позволило Льюису стать чемпионом мира досрочно, за три гонки до конца сезона.

Более того, Льюис Хэмилтон по числу титулов (семь!) сравнялся с легендарным немцем Михаэлем Шумахером, который побеждал в Формуле-1 в 1994-м, 1995-м, а также в 2000—2004 годах.

Видеообзор Гран-при Турции смотрите по этой ссылке.

«Я часто говорю о том, что это превосходит мои самые безумные мечты, — заявил Льюис Хэмилтон в интервью Sky Sports. — Но, думаю, в глубине души я мечтал о таких высоких целях. Это кажется таким неправдоподобным. Помню, я смотрел, как Михаэль выигрывает титулы, и думал о том, что завоевать один, два или три — это так сложно. Семь — просто невозможно представить. Вот это день. Многое нужно осмыслить.

Я чувствую себя так, словно только начинаю путь. Физически я в отличной форме. В этом году было тяжело, но с помощью людей вокруг меня я смог держать голову над водой и оставаться сосредоточенным.



Я действительно надеюсь, что следующий сезон сложится лучше. Мне хотелось бы остаться. Я чувствую, что впереди много работы, мы только начинаем. Хочу помочь Формуле-1 и «Мерседесу» на этом пути".



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Фото Twitter Formula 1

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