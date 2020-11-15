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Спорт

Украинская биатлонистка сломала позвоночник в страшном ДТП

18:23 15 ноября 2020
Алина Мирошниченко

Вице-чемпионка Украины по биатлону 2019 года среди девушек Алина Мирошниченко попала в страшную аварию в селе Токари Сумской области, сообщила на своей странице в Facebook призер Олимпийских игр Валентина Цербе-Несина.

Как выяснилось, автомобиль Subaru Legacy Outbsck, в котором 19-летняя спортсменка из Сум находилась на пассажирском сидении, перевернулся и протаранил забор. 26-летний водитель, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения. Он не пострадал.

Врачи диагностировали у Алины перелом позвоночника и срочно прооперировали. Девушка все еще не чувствует ног.

Семья биатлонистки объявила сбор средств на реабилитацию. Реквизиты для помощи Алине Мирошниченко смотрите по этой ссылке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский легкоатлет Руслан Дмитренко перенес три операции после жуткой аварии.

Фото Facebbok, biathlon.sumy.ua

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