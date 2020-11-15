Умер легендарный вратарь «Ливерпуля», по три раза побеждавший в Кубке чемпионов и Кубке УЕФА

В воскресенье, 15 ноября, в возрасте 72 лет после продолжительной борьбы с раком простаты умер легендарный вратарь «Ливерпуля» Рэй Клеменс.

«С великой печалью мы сообщаем, что Рэй Клеменс скончался сегодня в окружении своей любящей семьи. После такой тяжелой борьбы, в течение такого долгого времени, он теперь в лучшем мире и больше не испытывает боли.

Семья хотела бы сказать огромное спасибо за всю любовь и поддержку, которую он получал на протяжении многих лет. Мы все так любили его, и он никогда не будет забыт", — приводит слова семьи Клеменса официальный сайт «Ливерпуля».

В составе «Ливерпуля» Клеменс пять раз становился чемпионом Англии, трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов и дважды — Кубок УЕФА. В 1981 году он перешел в «Тоттенхэм», добыв с командой свой третий Кубок УЕФА. Во вратарском свитере сборной Англии Рэй провел 61 поединок.

Рэй со своими многочисленными футбольными трофеями

После завершения карьеры Клеменс много лет трудился в тренерском штабе сборной Англии. Кстати, в списке наиболее выдающихся футболистов в истории «Ливерпуля» вратарь-легенда занимает высшее среди голкиперов 11-е место.

Рэй Клеменс много лет тренировал вратарей сборной Англии

У Рэя Клеменса остались жена Вероника, дочери Джули и Сара, а также сын Стивен, который ранее выступал за «Тоттенхэм», а ныне входит в тренерский штаб «Ньюкасла».

Знаменитый голкипер с женой Вероникой (слева) и одной из дочерей

В память о знаменитом страже ворот футболисты сборной Англии выйдут 15 ноября на матч Лиги наций против команды Бельгии с траурными повязками на рукавах.

Память вратаря-легенды увековечили на одном из зданий Ливерпуля

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый экс-форвард «Ливерпуля» Майкл Робинсон скончался от рака.

Фото REX, PA

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