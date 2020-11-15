Сборная Украины сдала тесты на COVID-19 перед решающим матчем со Швейцарией: известны результаты

Сборная Украины по футболу, проигравшая накануне в Лейпциге команде Германии (1:3), в воскресенье, 15 ноября, прилетела в Швейцарию на решающий матч против команды Владимира Петковича за право остаться в элитном дивизионе, который состоится 17 ноября в Люцерне.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ — УКРАИНА

Перед вылетом из Германии в аэропорт Цюриха (оттуда «желто-синие» добрались до Люцерна автобусом и разместились в отеле Radisson Blu) подопечные Андрея Шевченко еще раз сдали тесты коронавирус. К счастью, новых случаев заражения в сборной Украины нет, все результаты тестов — отрицательные.

Вечером 15 ноября сборная Украины прилетела из Германии в Швейцарию

После потери из-за COVID-19 Андрея Ярмоленко, Виктора Коваленко, Виктора Цыганкова и Сергея Сидорчука, которые покинули лагерь команды и отправились на самоизоляцию, Андрей Шевченко довызвал в национальную сборную трех футболистов из «молодежки» — чемпиона мира U20 Сергея Булецу из «Днепра-1», его одноклубника Александра Назаренко и Георгия Судакова из «Шахтера».

Положение команд в группе 4 Лиги наций: 1. Германия — 9 очков; 2. Испания — 8; 3. Украина — 6; 4. Швейцария — 3.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок Швейцария — Украина.

Фото uaf.ua, uefa.com



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