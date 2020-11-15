Англия капитулировала в Бельгии и не сыграет в «финале четырех» Лиги наций: видеообзоры матчей

В воскресенье, 15 ноября, на футбольных полях Европы состоялись 17 поединков Лиги наций, по итогам которых Эстония вслед за Исландией и Боснией и Герцеговиной досрочно вылетела в более слабый дивизион.

Лига наций

15 ноября (воскресенье)

Дивизион А

Группа 1

Нидерланды — Босния и Герцеговина — 3:1 (Вейналдум, 6, 14, Депай, 55 — Превляк, 63).

Соперник сборной Украины в группе Евро-2020 команда Нидерландов наконец-то отпраздновала первый успех под началом нового главного тренера Франка де Бура (ранее было поражение и три ничьи).

Италия — Польша — 2:0 (Жоржиньо, 27, с пенальти, Берарди, 84). На 77-й минуте удален Гуральски (Польша).

Команда Роберто Манчини не проигрывает 21 матч подряд — 16 побед, 5 ничьих. Последний раз итальянцы покидали поле побежденными в сентябре 2018-го, когда уступили в Лиге наций Португалии (0:1).

Положение лидеров: 1. Италия — 9 очков; 2. Нидерланды — 8; 3. Польша — 7; 4. Босния и Герцеговина — 2.

Группа 2

Дания — Исландия — 2:1 (Эриксен, 12, с пенальти, 90+2, с пенальти — Кьяртанссон, 85).

Бельгия — Англия — 2:0 (Тилеманс, 10, Мертенс, 24).

Родоначальники футбола в 50-м поединке форварда Харри Кейна за сборную (32 гола!) проиграли в Бельгии, лишившись шансов финишировать на первом месте в группе, а следовательно сыграть в октябре 2021-го в «финале четырех» Лиги наций.

Положение команд: 1. Бельгия — 12; 2. Дания — 10; 3. Англия — 7; 4. Исландия — 1.

Дивизион В

Группа 1

Австрия — Северная Ирландия — 2:1 (Шауб, 81, Грбич, 87 — Мадженнис, 75).

Второй матч в группе Румыния — Норвегия, который должен был состояться в Бухаресте, отменен. Представители министерства здравоохранения скандинавской страны дали указание футбольной сборной сесть на карантин из-за пандемии коронавируса. Теперь судьбу встречи определит УЕФА.

Положение команд: 1. Австрия — 12 (5); 2. Норвегия — 9 (4); 3. Румыния — 4 (4); 4. Северная Ирландия — 1 (5).

Группа 2

Словакия — Шотландия — 1:0 (Грегуш, 32).

Чехия — Израиль — 1:0 (Дарида, 7). На 81-й минуте удален Эльхамед (Израиль).

Положение команд: 1. Шотландия — 10; 2. Чехия — 9; 3. Израиль — 5; 4. Словакия — 4.

Группа 3

Турция — Россия — 3:2 (Караман, 26, Юндер, 32, Тосун, 52, с пенальти — Черышев, 11, Кузяев, 57). На 24-й минуте удален Семенов (Россия).

Команда Станислава Черчесова полтора тайма сражалась в меньшинстве и не смогла спастись от поражения на поле сборной Турции, увеличив свою серию без побед до пяти встреч (ранее россияне уступили Швеции — 1:2, а также сыграли вничью с Турцией — 1:1, Венгрией — 0:0 и Молдовой — 0:0).

Венгрия — Сербия — 1:1 (Кольмар, 39 — Радоньич, 17).

Положение команд: 1. Россия — 8; 2. Венгрия — 8; 3. Турция — 6; 4. Сербия — 3.

Группа 4

Болгария — Финляндия — 1:2 (Илиев, 68, с пенальти — Пукки, 7, Лод, 45+1). На 60-й минуте Иванов (Болгария) не реализовал пенальти.

Уэльс — Ирландия — 1:0 (Брукс, 67). На 90+4-й минуте удален Хендрик (Ирландия).

Положение команд: 1. Уэльс — 13; 2. Финляндия — 12; 3. Ирландия — 2; 4. Болгария — 1.

Дивизион С

Группа 2

Северная Македония — Эстония — 2:1 (Тричковски, 29, Стояновски, 68 — Саппинен, 52).

Грузия — Армения — 1:2 (Казаишвили, 65, с пенальти — Казарян, 33, Адамян, 86).

Положение команд: 1. Северная Македония — 9; 2. Армения — 8; 3. Грузия — 6; 4. Эстония — 2.

Группа 3

Молдова — Греция — 0:2 (Фортунис, 32, Бакасетас, 41).

Словения — Косово — 2:1 (Куртич, 63, Иличич, 90+4, с пенальти — Муричи, 58).

Положение команд: 1. Словения — 13; 2. Греция — 11; 3. Косово — 2; 4. Молдова — 1.

Группа 4

Албания — Казахстан — 3:1 (Чикалеши, 16, Исмайли, 23, Манай, 63, с пенальти — Куат, 25).

Настоящим украшением поединка в Тиране стал гол-красавец футболиста сборной Казахстана Исламбека Куата после розыгрыша мяча в центральном круге.

Беларусь — Литва — 2:0 (Яблонский, 5, Эбонг, 20).

Положение команд: 1. Беларусь — 10; 2. Албания — 8; 3. Литва — 5; 4. Казахстан — 4.

Во вторник, 17 ноября, в рамках последнего тура Лиги наций сразятся: дивизион А — группа 3: Хорватия — Португалия — Франция — Швеция, группа 4: Испания — Германия, Швейцария — Украина; дивизион С — группа 1: Люксембург — Азербайджан, Черногория — Кипр; дивизион D — группа 1: Мальта — Фарерские острова, Андорра — Латвия, группа 2: Гибралтар — Лихтенштейн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок Швейцария — Украина.

Фото Twitter Englamd

80

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter