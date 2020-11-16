Швейцария – Украина: онлайн-трансляция решающего матча Лиги наций

Во вторник, 17 ноября, на стадионе «Свисспорарена» в Люцерне при пустых трибунах пройдет матч элитного дивизиона Лиги наций между Швейцарией и Украиной. Букмекеры в противостоянии 16-й и 23-й команд рейтинга ФИФА отдают преимущество хозяевам.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию дуэли подопечных Владимира Петковича и Андрея Шевченко, за которой вы сможете следить в этой новости.

Потери сборной Швейцарии

Наставник швейцарцев Владимир Петкович перед решающей встречей в Лиге наций также потерял нескольких ведущих футболистов. Речь о защитниках Сильване Видмере («Базель») и Джордане Лотомбе («Ницца», Франция), заразившихся коронавирусом, а также их коллеги по амплуа Нико Эльведи («Боруссия» Менхенгладбах, Германия) и полузащитнике Ремо Фройлере («Аталанта», Италия), которые будут отбывать дисквалификацию.

Таким образом, к матчу с «желто-синими» будут готовиться 20 футболистов.

Вратари: Ян Зоммер («Боруссия» Менхенгладбах, Германия), Ивон Мвого («Лейпциг», Германия), Давид фон Балльмос («Янг Бойз»).

Защитники: Мануэль Аканджи («Боруссия» Дортмунд, Германия), Лорис Бенито («Бордо», Франция), Эрай Кюмарт («Базель»), Бечири Омерагич («Цюрих»), Рикардо Родригес («Торино», Италия), Фабиан Шер («Ньюкасл», Англия).

Полузащитники: Эдимилсон Фернандеш («Майнц», Германия), Марио Гавранович («Динамо» Загреб, Хорватия), Адмир Мехмеди, Ренато Штеффен (оба — «Вольфсбург», Германия), Джердан Шакири («Ливерпуль», Англия), Рубен Варгас («Аугсбург», Германия), Гранит Джака («Арсенал», Англия), Джибриль Соу, Стивен Цубер (оба — «Айнтрахт», Германия).

Нападающие: Харис Сеферович («Бенфика», Португалия), Бреель Эмболо («Боруссия» Менхенгладбах, Германия).

Экстренное пополнение из «молодежки»

После потери из-за COVID-19 Андрея Ярмоленко, Виктора Коваленко, Виктора Цыганкова и Сергея Сидорчука, которые покинули лагерь команды и отправились на самоизоляцию, Андрей Шевченко довызвал в национальную сборную трех футболистов из «молодежки» — чемпиона мира U20 Сергея Булецу из «Днепра-1», его одноклубника Александра Назаренко и Георгия Судакова из «Шахтера».

Назаренко, Судаков и Булеца с тренером украинской "молодежки" Русланом Ротанем

Соперники в Лиге наций

В очном противостоянии соперники определят, кто останется в элитном дивизионе Лиги наций на следующий сезон. После пяти туров у «желто-синих» шесть очков, у швейцарцев, для которых это второй сезон в компании сильнейших сборных Европы, — три. Таким образом, в предстоящем поединке подопечных Андрея Шевченко устроит ничья и поражение с разницей в один мяч в результативном поединке — 2:3, 3:4 и так далее.

Положение команд после пяти туров: 1. Германия — 9 очков; 2. Испания — 8; 3. Украина — 6; 4. Швейцария — 3.

Арбитр из Греции

Судить поединок УЕФА доверил бригаде арбитров из Греции во главе с 41-летним рефери ФИФА Тасосом Сидиропулосом, которому на линиях будут помогать его соотечественники Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис (четвертый судья — Вассилис Фотиас).

Сидиропулос, являющийся арбитром ФИФА с 2011 года, ранее однажды пересекался со сборной Украины, зафиксировав домашнюю победу «желто-синих» в Лиге наций над Словакией в сентябре 2018-го (1:0). Также в активе греческого рефери шесть поединков с участием украинских клубов в еврокубках: «Динамо» — «Генк» — 0:1 в 2013-м, «Виктория» — «Шахтер» — 1:1 в 2014-м, «Атлетик» — «Шахтер» — 0:0 в 2014-м, «Заря» — «Легия» — 0:1 в 2015-м, «Мальме» — «Шахтер» — 1:0 в 2015-м и «Шахтер» — «Фейеноорд» — 3:1 в 2017-м.

41-летний Тасос Сидиропулос

Украина против Швейцарии

Ранее соперники встречались друг с другом три раза, и «желто-синие» пока не проигрывали своему оппоненту. Впервые команды пересеклись в 1/8 финала ЧМ-2006 — после нулевой ничьей в основное и дополнительное время судьба путевки в четвертьфинал решилась в серии пенальти, где голкипер «Динамо» Александр Шовковский не пропустил ни одного мяча и вывел «желто-синих» в следующий раунд. В товарищеском матче, который состоялся в 2010-м в Женеве, была зафиксирована уже результативная ничья — 2:2. Из действующих футболистов сборной в том спарринге сыграли Пятов, Степаненко, Коноплянка и Ярмоленко. Наконец, в первом туре Лиги наций-2020 подопечные Андрея Шевченко одержали победу во Львове — 2:1 (Ярмоленко, 14, Зинченко, 68 — Сеферович, 41).

Состав Швейцарии дороже чуть более чем в два раза

По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость состава игроков бундестима дороже футболистов команды Украины чуть более чем в два раза (224,50 млн евро против 106,10 млн).

Дороже всех среди подопечных Петковича стоят центральный защитник менхенгладбахской «Боруссии» Нико Эльведи (30 млн евро), который, правда, не сыграет с Украиной из-за удаления в последнем матче с испанцами, опорный полузащитник «Арсенала» Гранит Джака (28 млн), центральный полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер (23 млн), центральный защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи (20 млн), а также правый полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири и центрфорвад «Боруссии» из Менхенгладбаха Бреель Эмболо (по 16 млн).

В нынешнем составе команды Шевченко дороже остальных оцениваются полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский (21 млн), хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко (20 млн), форвард «Гента» Роман Яремчук (11 млн), защитник «Шахтера» Николай Матвиенко (9 млн) и его одноклубник опорный полузащитник Тарас Степаненко (8 млн).

День в истории

Ранее украинская сборная в своей 272-матчевой истории шесть раз проводила поединки 17 ноября: со Словенией — 1:1 в 1999-м (плей-офф отбора на ЧЕ-2000), с Турцией — 3:0 в 2004-м (отбор на ЧМ-2006), с Литвой — 0:2 в 2007-м (отбор на ЧЕ-2008), со Швейцарией — 2:2 в 2010-м (товарищеский матч), со Словенией — 1:1 в 2015-м (плей-офф отбора на ЧЕ-2016) и с Сербией — 2:2 в 2019-м (отбор на ЧЕ-2020).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляция матч Швейцария — Украина.

Фото uefa.com, uaf.ua, Евгения Греся

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