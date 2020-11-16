Усик заставил британского супертяжеловеса завершить карьеру в 28 лет

Британский супертяжеловес Дэвид Аллен (18 побед, 15 из них — нокаутом, 2 ничьи, 5 поражений) объявил о завершении карьеры в профессиональном боксе. 28-летний спортсмен признался, что такое решение он принял после спарринга с Александром Усиком перед боем украинца с Дереком Чисорой.

«Если честно, когда я спарринговал с Усиком, он сбил меня с ног. Я не ушел и завершил раунд. Я могу вспомнить, как он бил меня. Следующее, что я помню — как стою за пределами ринга и собираю свою сумку. У меня было сотрясение мозга, так что это стало последней каплей.

Я не идиот, поэтому знаю, когда пора заканчивать. Да, можно было заработать много денег, но какой ценой? Выставлять себя на посмешище? Когда тебя потрясают — это одно, но когда ты позоришься — это другое", — сказал Дэвид Аллен в прямом эфире в Instagram.

«Именно бокс дал моим детям будущее, о котором я и не мечтал. Но знаете, что самое главное? Благодаря боксу я приобрел множество прекраснейших друзей. А некоторые из них и вовсе были моими кумирами в детстве. Я бы мог всех перечислить, но список получился бы уж слишком длинным и утомительным. Они и так знают.

Почему я принял такое решение? Просто осознал, что не хочу больше получать по лицу. Просто понял, что я уже не тот щегол, который просто любил подраться. Все, о чем я мечтаю сейчас — это тихая и спокойная жизнь с женой и детьми, чтобы все были здоровы и счастливы. Хочу спокойно толстеть и становиться еще красивее", — добавил британец.

Отметим, что Дэвид Аллен начинал свою карьеру в профессионалах с 10 (!) побед кряду. Правда, затем в его послужном списке были чередовавшиеся с успехами поражения от Диллиана Уайта, Луиса Ортиса, Лероя Томаса, Тони Йока и Дэвиса Прайса. В своем последнем поединке Дэвид в феврале 2019 года победил Дориана Дарча. Совсем недавно англичанин намеревался отбоксировать в андеркарде боя Усик — Чисора против небитого американского здоровяка Кристофера Лавджоя, но бой сорвал знаменитый промоутер Дон Кинг (якобы боец из США подписал контракт на поединок, позабыв предварительно уведомить о том, что сотрудничает с Кингом).

В своем последнем бою Дэвид Аллен в феврале прошлого года победил Дориана Дарча

Кстати, Дэвид Аллен часто присутствовал в тренировочном лагере таких звезд бокса, как Владимир Кличко, Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.

Дэвид Аллен в спарринге против Тайсона Фьюри

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, почему Василий Ломаченко не может завершить карьеру после поражения от Теофимо Лопеса.

Фото Instagram, matchroom

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