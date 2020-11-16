Украинец Алексей Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты

Украинский стронгмен Алексей Новиков, установивший весной мировой рекорд, стал сенсационным победителем состязаний The Worlds Strongest Man, которые прошли 11−15 ноября в Брадентоне (штат Флорида, США), и завоевал титул самого сильного человека планеты.

По итогам четырех дней соревнований 24-летний киевлянин, в свое время побеждавший в престижном турнире Arnold Strongman Classic в США, опередил занявшего второе место шотландца Тома Столтмана и финишировавшего третьим Жана-Франсуа Карона из Канады.

Кстати, Новиков повторил достижение нашего знаменитого соотечественника Василия Вирастюка, становившегося сильнейшим человеком планеты в 2004 и 2007 годах. При этом Алексей Новиков — самый молодой в истории триумфатор The World's Strongest Man.

По иронии судьбы, два месяца назад Новиков в борьбе с львовянином Павлом Кордиякой лишился титула самого сильного человека Украины, которым владел четыре года подряд.

Напомним, что в прошлом году самым сильным человеком планеты стал американец с лаышскми корнями Мартинс Лицис, позже получивший травмы в аварии (столкнулся на велосипеде с автомобилем), а в 2018-м — Хафтор Бьернссон из Исландии, который после триумфа завершил карьеру.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Василий Вирастюк получил ко Дню Независимости Украины награду от президента страны.

Фото со страницы The World's Strongest Man-2020 в Facebook



166

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter