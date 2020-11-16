Еще у трех футболистов сборной Украины выявлен коронавирус: матч со Швейцарией под вопросом

Сборная Украины по футболу, проигравшая 14 ноября в Лиге наций Германии (1:3), понесла очередные кадровые потери. Положительные тесты на COVID-19 перед решающим матчем со Швейцарией сдали полузащитник «Кортрейка» Евгений Макаренко, голкипер «Ворсклы» Дмитрий Ризнык и игрок обороны «Брюгге» Эдуард Соболь (на фото). Все трое изолированы в своих номерах в отеле Radisson Blu в Люцерне, сообщает официальный сайт УАФ.

Как выяснилось, перед вылетом команды из Лейпцига в Швейцарию статус их тестов был условно негативным, а дополнительные исследования лаборатории, которая имеет официальный статус для соревнований УЕФА, подтвердили наличие коронавируса. Теперь проведение поединка со Швейцарией, намеченного на 17 ноября в Люцерне, под вопросом — все зависит от решения местных властей.

Напомним, что перед встречей с Германией COVID-19 выявили у Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Сергея Сидорчука и Виктора Коваленко. В связи с этим в лагерь «желто-синих» срочно довызвали трех футболистов «молодежки» — Сергея Булецу и Александра Назаренко из «Днепра-1», а также Георгия Судакова из «Шахтера».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» своими силами эвакуировало из лагеря сборной Украины заразившихся коронавирусом футболистов.

Фото uaf.ua

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