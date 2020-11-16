Девушку-арбитра «вырубили» мячом: она не смогла досудить футбольный матч

Встреча высшего дивизиона чемпионата Испании между женскими командами мадридского «Реала» и «Атлетика» из Бильбао была приостановлена незадолго до финального свистка после того, как арбитра встречи Сару Фернандес Чеферино «вырубили» мячом.

В одном из эпизодов после мощного «выстрела» футболистки «Атлетика» мяч угодил в голову 32-летней рефери, и та, рухнув на газон, стала стонать от боли. Медики обеих команд бросилась на помощь, и через несколько минут судье удалось подняться. Но продолжить матч Сара не смогла, и последние четыре минуты встречи судила резервный арбитр.

Кому интересно, встреча завершилась победой «Реала» — 1:0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинской женской бригаде во главе с Екатериной Монзуль впервые доверили судить матч Лиги наций.

Фото Republica RM Femenino



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