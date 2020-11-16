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Спорт

Российский игрок пожизненно отстранен ФИФА от футбола

17:05 16 ноября 2020
Дмитрий Айдов

Российский футболист Дмитрий Айдов по решению ФИФА пожизненно отстранен от футбола, сообщает «Прессбол». 38-летний игрок, защищавший в последнее время цвета любительского клуба «Локомотив-НН», теперь не сможет участвовать в какой-либо футбольной деятельности во всех странах мира. Ему закрыт доступ к состязаниям и любым мероприятиям, организованным ФИФА и местными федерациями, а также к проектам, финансируемым правительствами стран.

Напомним, в ходе расследования договорных поединков в чемпионате Беларуси было выявлено два случая с участием «Гомеля», за который в 2017—2018 годах выступал Айдов. При этом в материалах дела клуб представлял лишь россиянин, в ту пору капитан команды. За сдачу матча против БАТЭ 13 июня 2018-го (0:3) он получил от бывшего футболиста Виктора Боровицкого 12 тысяч долларов, а за проигрыш брестскому «Динамо» спустя две недели (0:6) — 10 тысяч в американской валюте.

Отметим, что большую часть своей карьеры Дмитрий Айдов провел в родной России, выступая за «Волгу» из Нижнего Новгорода, «Нижний Новгород», «Анжи», московское «Торпедо» и тульский «Арсенал».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист молодежной сборной Украины Александр Насонов дисквалифицирован за договорные матчи в Молдове.

Фото ФК «Арсенал»

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