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Спорт

Бой в США закончился на 3-й секунде: видео убийственного нокаута

19:07 16 ноября 2020
Донелей Бенедетто и Ули Диас

На турнире по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship 14 в Майами (США) пуэрториканец Ули Диас записал в свой актив самый быстрый нокаут в истории американского промоушэна.

Чтобы «вырубить» 29-летнего американца Донелея Бенедетто, в активе которого было четыре боя в ММА и три боксерских поединка, 39-летнему экс-боксеру по прозвищу Монстр хватило трех секунд. Вот так дебют в новой дисциплине!

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что тайский боец смешанного стиля Капитан Петчинди нокаутировал соперника на 6-й секунде боя.

Фото Twitter Bareknucklefc

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