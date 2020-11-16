Олимпийскому чемпиону грозит 20 лет тюрьмы за секс с 15-летней

Действующему олимпийскому чемпиону и двукратному чемпиону мира в беге на 3 000 метров с препятствиями Консеслусу Кипруто грозит как минимум 20 лет тюремного заключения в родной Кении, если его вина будет доказана. 25-летнюю звезду легкой атлетики обвинили в сексе с 15-летней девушкой, сообщает apnews.com.

В понедельник, 16 ноября, Кипруто, отрицающий свою вину, был выпущен на свободу под залог в размере 1 800 долларов. Сообщается, что в здании суда легкоатлет был одет в красный свитер с капюшоном на голове и в защитной маске, пытаясь скрыть свое лицо от фотокорреспондентов. По информации АР, спортсмен имел половые отношения с несовершеннолетней 20 или 21 октября и был задержан 11 ноября после того, как родители пострадавшей подали заявление в полицию. Кенийские СМИ сообщают, что девушка исчезла из дома и пробыла «в гостях» у спортсмена три дня.

Отметим, что Кипруто выиграл «золото» на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а также на чемпионатах мира в Лондоне и Дохе в 2017-м и 2019-м. В этом году кениец практически не участвовал в соревнованиях, в частности, снявшись с августовского этапа «Бриллиантовой лиги» в Монако из-за заражения коронавирусом.

Дело Консеслуса Кипруто должно быть рассмотрено судом в мае 2021 года, за два месяца до того, как кениец должен защищать свой олимпийский титул на Играх в Токио.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Конора Макгрегора обвинили в сексуальном преступлении.

Фото Twitter IAAF

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