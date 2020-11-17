Коронавирус продолжает «чистить» ряды сборной Украины перед решающим матчем Лиги наций

Продолжают приходить неприятные новости из расположения сборной Украины перед решающим матчем элитного дивизиона Лиги наций против Швейцарии.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ШВЕЙЦАРИЯ — УКРАИНА

Утром в день игры футболисты и персонал «желто-синих» получили результаты ПЦР-тестов, сделанных накануне, и четыре из них оказались положительными. Следом за Ярмоленко, Сидорчуком, Цыганковым и Коваленко, а также Макаренко, Ризныком и Соболем коронавирусом оставил «за бортом» команды еще троих игроков — Сергея Кривцова, Руслана Малиновского (на фото в заголовке) и Жуниора Мораеса, а также тренера по физподготовке Ивана Баштового.

Примечательно, что двое из «отцепленных» — Кривцов и Мораес — ранее уже переболели коронавирусом, и учитывая наличие антител в их организме, повторное заражение было практически исключено. УЕФА допускает, что футболисты смогут принять участие в матче, однако местная власть запрещает задействование игроков в командных мероприятиях.

Согласно медицинскому протоколу УЕФА, матч может состояться, если в составе команды будет доступно на игру хотя бы 12 полевых игроков и 1 вратарь. При этом окончательное разрешение на проведение поединка дает местная власть города, в котором будет проводиться игра.

В случае, если власти кантона Люцерна таки запретят проведение матча, возможны два варианта дальнейшего развития событий — либо «желто-синим» засчитают техническое поражение (в таком случае команда Андрея Шевченко покинет элитный дивизион Лиги наций), либо игру перенесут на другую дату и, возможно, на нейтральное поле.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что динамовцы Сидорчук и Цыганков вернулись из лагеря сборной Украины в Киев спецрейсом.

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