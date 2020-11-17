Матч Швейцария – Украина отменен: дальнейшую судьбу поединка решит УЕФА

Федерация футбола Швейцарии сообщила, что власти Люцерна отправили футболистов и персонал сборной Украины на карантин в связи с выявлением новых случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщил официальный сайт УАФ, УЕФА уже уведомил украинскую делегацию, что «в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария — Украина не может состояться». Иными словами, матч между подопечными Владимира Петковича и Андрея Шевченко 17 ноября не состоится.

Теперь судьба поединка зависит от того, какой вердикт вынесут европейские футбольные чиновники: либо нашей команде засчитают техническое поражение, либо игра будет перенесена на другую дату, либо проведут… жребий.

Как стало известно «ФАКТАМ», власти Швейцарии предложили украинской делегации собрать новый состав сборной из футболистов, которые не контактировали с теми, кто был вызван ранее. В таком случае игра могла бы состояться в среду, 18 ноября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за коронавируса сборная Украины лишилась еще троих футболистов в день игры со Швейцарией.

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