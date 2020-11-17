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Спорт

Украинская «молодежка» уверенной победой завершила отборочный турнир на Евро-2021: видеообзор матча

20:20 17 ноября 2020
Руслан Ротань

Во вторник, 17 ноября, молодежная сборная Украины в Коваливке, что под Киевом, провела заключительный матч в рамках отборочного турнира на Евро-2021 (U21). Соперником подопечных Руслана Ротаня (на фото) была команда Северной Ирландии, которая в середине октября минимально обыграла «желто-синих» у себя дома.

Украина (U21) — Северная Ирландия (U21) — 3:0

Украина: Трубин, Якимец, Бабогло, Снурницын, Дубинчак (Кравчук, 78), Бражко (Билошевский, 87), Ярмолюк (Михайленко, 90+2), Вантух, Кухаревич, Исаенко, Шевцов (Стецьков, 46).

Голы: Бабогло (68), Исаенко (70), Кухаревич (74).

Хозяева долго «запрягали», а выстрелили результативно в середине второго тайма, забив три мяча в течение шести минут. Сначала Бабогло удачно замкнул подачу с углового, через пару минут Исаенко завершил точным ударом прострел от Стецькова и, наконец, окончательный счет установил Кухаревич, воспользовавшись ошибкой вратаря и закатив мяч в пустые ворота.

Также в рамках игрового дня в группе 8 уже завершился один матч: Мальта — Финляндия — 0:1 (Каллман, 18). Поединок Румыния — Дания завершится 17 ноября поздно вечером.

Положение команд: 1. Дания — 25 очков (9 матчей); 2. Румыния — 19 (9); 3. Украина — 16 (10); 4. Финляндия — 13 (10); 5. Северная Ирландия — 9 (10); 6. Мальта — 1 (10).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в национальную сборную Украины на матч со Швейцарией вызваны три игрока «молодежки».

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