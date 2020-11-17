Испания — Германия — 6:0: видеообзоры матчей Лиги наций

Во вторник, 17 ноября, в четырех группах трех дивизионов финишировали состязания в Лиге наций. При этом матч Швейцария — Украина был отменен по решению швейцарских властей (дальнейшую судьбу встречи решит УЕФА).

Компанию сборной Франции в «финале четырех» в октябре 2021-го составит сборная Испании (еще на две путевки претендуют Италия и Нидерланды, а также Бельгия и Дания, которые проведут свои встречи 18 ноября).

Кроме того, команды Черногории, Фарерских островов и Гибралтара выиграли свои группы и повысились в классе, а Швеции и Кипра выступят в следующем розыгрыше турнира дивизионом ниже.

Лига наций. 6-й тур

Дивизион А

Группа 4

Испания — Германия — 6:0 (Мората, 17, Ф. Торрес, 33, 55, 72, Родри, 38, Оярсабаль, 89).

«Красная фурия» добыла уверенную победу, правда при этом потеряла своего капитана Серхио Рамоса, замененного еще в первом тайме. Как пишет местная пресса, у защитника проблемы с мышцей задней поверхности бедра.

А вот бундестим потерпел одно из самых крупных поражений в своей истории. Последний раз в шесть мячей немцы проигрывали в далеком 1931 году, будучи униженными Австрией (0:6). Конечно, до 0:9 от Англии в 1909-м есть куда «расти», но все же…

Видеообзор первого тайма

Видеообзор второго тайма

Положение команд: 1. Испания — 11 (6); 2. Германия — 9 очков (6 матчей); 3. Украина — 6 (5); 4. Швейцария — 3 (5).

Группа 3

Хорватия — Португалия — 2:3 (Ковачич, 29, 65 — Рубен Диаш, 52, 90+1, Жоау Феликс, 60). На 51-й минуте удален Рог (Хорватия).

Франция — Швеция — 4:2 (Жиру, 16, 59, Павар, 36, Коман, 90+5 — Клаэссон, 5, Куайсон, 88).

Итоговое положение команд: 1. Франция — 16; 2. Португалия — 13; 3. Хорватия — 3; 4. Швеция — 3.

Дивизион С

Группа 1

Люксембург — Азербайджан — 0:0. На 45+2-й минуте Синани (Люксембург) не реализовал пенальти.

Черногория — Кипр — 4:0 (Йоветич, 14, Болевич, 25, 28, Мугоша, 60).

Итоговое положение команд: 1. Черногория — 13; 2. Люксембург — 10; 3. Азербайджан — 6; 4. Кипр — 4.

Дивизион D

Группа 1

Мальта — Фарерские острова — 1:1 (Гилломье, 54 — Йонссон, 70).

Андорра — Латвия — 0:5 (Черномордийс, 6, Икауньекс, 57, 60, Гутковскис, 70, с пенальти, Раймондс, 90, с пенальти).

Итоговое положение команд: 1. Фарерские острова — 11; 2. Мальта — 8; 3. Латвия — 4; 4. Андорра — 2.

Группа 2

Гибралтар — Лихтенштейн — 1:1 (Брандле, 17, в свои ворота — Н. Фрик, 44).

Итоговое положение команд: 1. Гибралтар — 7; 2. Лихтенштейн — 4; 3. Сан-Марино — 2.

В среду, 18 ноября, в последний игровой день групповой стадии Лиги наций, состоятся 18 матчей: дивизион А — группа 1: Польша — Нидерланды, Босния и Герцеговина — Италия, группа 2: Англия — Исландия, Бельгия —Дания; дивизион В — группа 1: Австрия — Норвегия, Северная Ирландия — Румыния, группа 2: Израиль — Шотландия, Чехия — Словакия, группа 3: Сербия — Россия, Венгрия — Турция, группа 4: Уэльс — Финляндия, Ирландия — Болгария; дивизион С — группа 2: Армения — Северная Македония, Грузия — Эстония, группа 3: Косово — Молдова, Греция — Словения, группа 4: Албания — Беларусь, Казахстан — Литва.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Англия проиграла Бельгии и потеряла шансы на выход в «финал четырех» Лиги наций.

Фото uefa.com

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