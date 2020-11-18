Сборная Украины готова сыграть со Швейцарией: названо условие

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к УЕФА с официальным письмом, в котором настаивает на готовности провести матч группового этапа элитного дивизиона Лиги наций против Швейцарии в среду, 18 ноября.

Отечественные футбольные чиновники утверждают, что никаких оснований для отмены игры нет, поскольку в расположении «желто-синих» есть достаточное количество футболистов (более 13-ти, из которых минимум один — вратарь) с негативными результатами тестов на COVID-19.

УАФ просит Европейский футбольный союз повлиять на решение местных властей Швейцарии о невозможности проведения поединка, а также позволить пополнить состав национальной команды несколькими футболистами из «молодежки».

Тем временем пресс-атташе «желто-синих» Александр Глывинский раскрыл подробности, какова может быть дальнейшая судьба матча. «Дальнейшую судьбу игры будет решать Дисциплинарный комитет УЕФА, который, согласно соответствующему кодексу, может принять три варианта решения: перенести матч на другую дату, выявить вину одной из команд в том, что игра не состоялась, или жребием определить результат встречи — победа одной из команд или ничья. Когда именно состоится заседание Дисциплинарного комитета УЕФА, сказать трудно, но это точно не будет оперативно. Возможно, в этом месяце, возможно, в следующем, а может и позже», — написал Глывинский на своей странице в Facebook.

Также пресс-атташе сообщил, что национальная команда возвращается в Киев в среду, 18 ноября, чартерным рейсом из Цюриха, на который было получено одобрение от санитарного врача Люцерна, поскольку это не регулярный рейс, а чартерный исключительно с украинской делегацией на борту. Также некоторые футболисты «желто-синих», выступающие за европейские клубы, уже покинули расположение национальной команды самостоятельно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Испания унизила Германию, забив шесть мячей, и вышла в «финал четырех» Лиги наций.

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